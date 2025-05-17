Νιγηρία: 22 νεκροί, 17 άμαχοι και 5 στρατιώτες, σε επιθέσεις τζιχαντιστών

Τζιχαντιστές σκότωσαν προχθές Πέμπτη τουλάχιστον 17 ψαράδες και γεωργούς στην πολιτεία Μπόρνο, στη βορειοανατολική Νιγηρία, ενώ μερικές ώρες νωρίτερα έφοδος αντίπαλης τζιχαντιστικής ομάδας είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους πέντε μέλη της Μικτής Πολυεθνικής Δύναμης (ΜΠΔ), η οποία δρα στην περιοχή των συνόρων με το Καμερούν, έκαναν γνωστό συγκλίνουσες πηγές χθες Παρασκευή.

Η Μπόκο Χαράμ και το αντίπαλο Ισλαμικό Κράτος στη Δυτική Αφρική (ΙΚΔΑ) έχουν κλιμακώσει τελευταίο διάστημα τη φονική δράση τους στη βορειοανατολική Νιγηρία, πάνω απ’ όλα στην πολιτεία Μπόρνο, επίκεντρο της τζιχαντιστικής εξέγερσης που ξέσπασε το 2009 κι έχει αφήσει πίσω τουλάχιστον 40.000 νεκρούς και πάνω από 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένους.

Μαχητές της Μπόκο Χαράμ αιχμαλώτισαν αλιείς και αγρότες στο χωριό Μαλάμ Καράντι, κοντά στην πόλη Μπάγκα, στην όχθη της λίμνης Τσαντ, και κατόπιν τους δολοφόνησαν, δήλωσαν δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου σε παραστρατιωτικές ομάδες που βοηθούν τις ένοπλες δυνάμεις να αντιμετωπίσουν τους τζιχαντιστές στην πολιτεία.

«Μέχρι στιγμής έχουν βρεθεί 17 πτώματα κι οι έρευνες συνεχίζονται», είπε ο Μπαμπακούρα Κολό, επικεφαλής παραστρατιωτικής ομάδας.

Ο απολογισμός μπορεί να γίνει βαρύτερος, σύμφωνα με τις πηγές στις αντιτζιχαντιστικές παραστρατιωτικές ομάδες.

«Η Μπόκο Χαράμ τους σκότωσε αφού τους κατηγόρησε πως υποστήριζαν τους αντιπάλους της του ΙΚΔΑ», σχολίασε ο κ. Κολό.

Οι δράστες αιχμαλώτισαν τα θύματα καθώς ψάρευαν ή δούλευαν σε χωράφια κατά μήκος της όχθης της λίμνης με γλυκό νερό περί τις 17:00 (ώρα Ελλάδας) και κατόπιν διέπραξαν τη σφαγή, είπε ο Όμαρ Άρι, άλλος παραστρατιωτικός, που έδωσε τον ίδιο απολογισμό.

Η Μπόκο Χαράμ και το ΙΚΔΑ έχουν εμπλακεί σε εξαιρετικά σκληρή σύγκρουση αφότου φράξια της πρώτης αποσχίστηκε και δημιούργησε το δεύτερο, εξαιτίας ιδεολογικών και πολιτικών διαφορών.

Το ΙΚΔΑ κατόπιν κατάφερε να εκδιώξει την Μπόκο Χαράμ από το δάσος Σαμπίσα, το άντρο της, το 2021, έπειτα από πολύνεκρες εχθροπραξίες στις οποίες έχασε τη ζωή του ο Αμπουμπακάρ Σεκάου, ο ιστορικός ηγέτης της Μπόκο Χαράμ.

Οι μαχητές της Μπόκο Χαράμ έφυγαν προς περιοχές γύρω από τα όρη Μαντάρα, στα σύνορα με το Καμερούν, και σε νησάκια στη λίμνη Τσαντ, από όπου εξαπέλυσαν αντεπιθέσεις, απωθώντας το ΙΚΔΑ από κάποιες νησίδες υπό τον έλεγχό του.

«Η Μπόκο Χαράμ ελέγχει πλέον τη λίμνη Τσαντ κι ανησυχεί για την ενδεχόμενη επιστροφή του ΙΚΔΑ», σύμφωνα με τον Μπαμπακούρα Κολό.

Τα μέλη της θεωρούν «πως οι αλιείς και οι αγρότες γύρω από τη λίμνη υποστηρίζουν το ΙΚΔΑ, που είναι πιο ανεκτικό απέναντί τους, ωστόσο σκοτώνουν επίσης αλιείς όποτε τους έρθει», πρόσθεσε ο ίδιος.

Τόσο η Μπόκο Χαράμ, όσο και το ΙΚΔΑ έχουν πολλαπλασιάσει τις επιθέσεις τους εναντίον κοινοτήτων, ιδίως κατηγορώντας κατοίκους πως κατασκοπεύουν τα μέλη τους και δίνουν πληροφορίες στον στρατό ή σε τοπικές παραστρατιωτικές οργανώσεις.

Παράλληλα χθες, μέλη του ΙΚΔΑ επιτέθηκαν προτού ξημερώσει εναντίον βάσης της ΜΠΔ, όπου στρατωνίζονταν μέλη των ένοπλων δυνάμεων της Νιγηρίας και του Καμερούν, κι ακολούθησαν ανταλλαγές πυρών, σύμφωνα με πηγές που ζήτησαν να μην κατονομαστούν.

Πέντε στρατιωτικοί σκοτώθηκαν.

Στο πλαίσιο επιχειρήσεων εναντίον τζιχαντιστικών οργανώσεων, ο στρατός της Νιγηρίας επεμβαίνει συχνά στην περιοχή, έχοντας στο πλευρό του στοιχεία των ενόπλων δυνάμεων του Καμερούν, του Νίγηρα και του Τσαντ, γύρω από τη λίμνη Τσαντ, ορμητήριο μαχητών τόσο της Μπόκο Χαράμ όσο και του ΙΚΔΑ.

Ωστόσο, οι τεταμένες σχέσεις των κυβερνήσεων των κρατών αυτών μειώνουν την αποτελεσματικότητα και τις πιθανότητες επιτυχίας του αγώνα εναντίον της εξέγερσης των τζιχαντιστών στην περιοχή.

Η επίθεση εξαπολύθηκε δυο μήνες έπειτα από προηγούμενη έφοδο στην ίδια βάση, όταν σκοτώθηκαν 25 μέλη των ενόπλων δυνάμεων του Καμερούν από τα πυρά των μαχητών της Μπόκο Χαράμ.

Σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου, τουλάχιστον δέκα στρατιωτικές βάσεις έχουν γίνει στόχοι επιθέσεων μέσα στους τελευταίους δυο μήνες και τουλάχιστον εκατό άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νέο κύμα επιθέσεων τζιχαντιστών μόνο τον Απρίλιο.

