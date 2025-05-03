Έντεκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους - μεταξύ αυτών και τρία μικρά παιδιά – από ισραηλινό πλήγμα τις νυχτερινές ώρες στον καταυλισμό Παλαιστινίων προσφύγων της Χαν Γιούνις (Khan Yunis), στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Σύμφωνα με την υπηρεσία πολιτικής προστασίας του θύλακα, ο ισραηλινός στρατός βομδάρισε το σπίτι της οικογένειας Αλ Μπαϊράμ γύρω στις 03:00 το πρωί.

Ανάμεσα στους 8 νεκρούς που έχουν ήδη αναγνωριστεί, όλοι μέλη της ίδιας ευρύτερης οικογένειας, βρίσκονται ένα κοριτσάκι κι ένα αγοράκι ηλικίας ενός έτους και ένα βρέφος ενός μήνα.

Στο X έχουν δημοσιευτεί αμοντάριστες φωτογραφίες με τις σορούς των τριών μωρών, που είναι πολύ σκληρές για να αναδημοσιευτούν.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει μέχρι στιγμής σχολιάσει την είδηση.

Η υπηρεσία πολιτικής προστασίας στη Λωρίδα της Γάζας έκανε λόγο χθες, Παρασκευή, για 42 νεκρούς σε σειρά νέων πληγμάτων του ισραηλινού στρατού στον μικρό παλαιστινιακό θύλακα.

Η Λωρίδα της Γάζας, εκτός από τους συνεχείς βομβαρδισμούς, υφίσταται εδώ και δυο μήνες απόλυτο αποκλεισμό από το Ισραήλ. Οι ισραηλινές αρχές δηλώνουν ότι ο απόλυτος αποκλεισμός είναι το μόνο μέσο που θα αναγκάσει το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που εξακολουθεί να κρατά.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, 58 όμηροι εξακολουθούν να βρίσκονται στα χέρια της Χαμάς, συμπεριλαμβανομένων 34 που είναι νεκροί.

Έκτοτε ο ΟΗΕ καλεί μάταια το Ισραήλ να επιτρέψει να εισέλθει ξανά ανθρωπιστική βοήθεια στον θύλακα, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τον πληθυσμό που βρίσκεται αντιμέτωπος με καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και με τον κίνδυνο λιμού, όπως τονίζουν αξιωματούχοι του.

