Μεντβέντεφ: «Επηρμένες ανοησίες» οι δηλώσεις Τραμπ για τον ρόλο των ΗΠΑ στον Β' ΠΠ

Ο ισχυρισμός του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ ότι οι ΗΠΑ συνέβαλαν περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα στη νίκη έναντι του ναζισμού στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο αποτελούν «επηρμένες ανοησίες», δήλωσε το Σάββατο ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

Το σχόλιο του Μεντβέντεφ ήρθε ως απάντηση στην ανάρτηση του Τραμπ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social αργά την Πέμπτη ότι «κανείς δεν μας έφτασε όσον αφορά τη δύναμη, την ανδρεία ή τη στρατιωτική δεινότητα» και στους δύο παγκόσμιους πολέμους και ότι «κάναμε περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη χώρα, μακράν, για την επίτευξη του νικηφόρου αποτελέσματος στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο».

Ο Μεντβέντεφ, που έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο αντιδυτικά «γεράκια» της Μόσχας από την έναρξη του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, προέβη στην εν λόγω δήλωση σε μια περίοδο που η Ουάσινγκτον και η Μόσχα προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις τεταμένες σχέσεις τους και παράλληλα υποτίθεται ότι αναζητούν έναν τρόπο τερματισμού του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ο Τραμπ ανακοίνωσε πρόσφατα ότι οι ΗΠΑ συνέβαλαν περισσότερο στη νίκη κατά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ότι θα θεσπίσει ειδική αργία στις 8 Μαΐου. Μια αργία δεν είναι κακό πράγμα, αλλά η πρώτη του δήλωσή αποτελεί μια επηρμένη ανοησία», δήλωσε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο VK.

«Ο λαός μας θυσίασε 27 εκατομμύρια ζωές, γιους και κόρες του, για τη συντριβή του καταραμένου φασισμού. Επομένως, η Ημέρα της Νίκης είναι δική μας και είναι η 9η Μαΐου! Έτσι ήταν, έτσι είναι, έτσι θα είναι πάντα!», έγραψε ο Μεντβέντεφ.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.