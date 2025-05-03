Στην Κύπρο ο Ερντογάν με φόντο διαδηλώσεις κατά της μαντίλας

Εν μέσω αντιδράσεων κατά της μαντίλας στα τουρκοκυπριακά σχολεία και ενός ρήγματος που ολοένα και βαθαίνει φτάνει σήμερα στην Κύπρο ο Τούρκος Πρόεδρος Ερντογάν.

Οι σχέσεις της Άγκυρας με την μεγάλη πλειοψηφία των Τουρκοκυπρίων έχει πληγεί ανεπανόρθωτα μετά την νομιμοποίηση της μαντίλας χιτζάπ στα τουρκοκυπριακά σχολεία, γεγονός που μεταφράζεται από τους Τουρκοκύπριους ως άλλη μια προσπάθεια επιβολής του πολιτικού ισλάμ στην κοσμική κοινότητα τους.

Ενόψει της σημερινής επίσκεψης χιλιάδες άνθρωποι βγήκαν και χθες στους δρόμους διαδηλώνοντας υπέρ της κοσμικότητας και ζητώντας από το κυβερνών AKP «να πάρει τα χέρια του από τα παιδιά». Αυτές τις αντιδράσεις θα επιχειρήσει να κάμψει σήμερα ο Ταγίπ Ερντογάν.

Μιλώντας προ ημερών στην κεντρική επιτροπή του AKP, o Τούρκος Πρόεδρος αναφέρθηκε σε αυτές, λέγοντας πως κατά την επίσκεψη του στην Κύπρο θα στείλει τα απαραίτητα μηνύματα. «Όταν δεν τους βάζεις όρια δεν γνωρίζουν τη θέση τους», είχε πει ο Τούρκος πρόεδρος, δείχνοντας τις προθέσεις του για την διαχείριση του ζητήματος.

Εγκαίνια για δύο κράτη

Η σημερινή επίσκεψη υποτίθεται πως θα είχε πανηγυρικό χαρακτήρα, καθώς κατά την παρουσία του στην βόρεια Λευκωσία, ο Τούρκος Πρόεδρος θα εγκαινιάσει ένα νέο πολυτελές κτηριακό συγκρότημα που θα φιλοξενεί τους «θεσμούς» της μη αναγνωρισμένης «ΤΔΒΚ».



Το έργο χρηματοδοτήθηκε εξ’ ολοκλήρου από την Τουρκία και η κατασκευή του είχε ανακοινωθεί πριν τρία χρόνια από τον ίδιο. Το νέο «προεδρικό» και η νέα «βουλή» αλλά και το νέο παρακείμενο υπερμέγεθες τζαμί, αποτελούν στην ουσία άλλο ένα μήνυμα για την θέση της Τουρκίας περί λύσης δύο κρατών στην Κύπρο.

Σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να κινηθούν και οι δηλώσεις του Τούρκου προέδρου, ο οποίος προ ημερών επανέλαβε ότι «με την λύση δύο κρατών θα ξεπεραστούν τα ιστορικά προβλήματα». Σημειώνεται τέλος ότι σήμερα ο Τούρκος Πρόεδρος θα επισκεφθεί το φεστιβάλ Teknofest, ένα φεστιβάλ αεροδιαστημικής τεχνολογίας που πραγματοποιείται στις εγκαταστάσεις του παλαιού αεροδρομίου της Τύμπου. Οργανώθηκε από την εταιρεία του γαμπρό του Τούρκου Πρόεδρου με στόχο να τονωθεί η ορατότητα της «ΤΔΒΚ» σε διεθνές επίπεδο.

Πηγή: Deutsche Welle

