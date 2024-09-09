Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 22 τραυματίστηκαν σήμερα το πρωί στο κέντρο της Σενεγάλης, σε μια σύγκρουση λεωφορείου με φορτηγό, δήλωσαν πυροσβέστες στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Το τροχαίο σημειώθηκε τη Δευτέρα γύρω στις 6:00 π.μ. τοπική ώρα (09:00 ώρα Ελλάδας) στην εθνική οδό 3, κοντά στην πόλη Ντανγκαλμα, τόνισε ένας αξιωματούχος της πυροσβεστικής.

Τα τροχαία δυστυχήματα είναι συχνά στη Σενεγάλη, και συχνά προκαλούνται από τη κακή συντήρηση των δρόμων, την απερίσκεπτη οδική συμπεριφορά ή την εκτεταμένη διαφθορά μεταξύ άλλων.

Η κυβέρνηση της Σενεγάλης του προέδρου Μπασιρού Ντιομαγιέ Φαγιέ, που εξελέγη τον Μάρτιο, είχε δεσμευτεί να λάβει αυστηρά για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, μεταξύ άλλων την εντατικοποίηση οδικών ελέγχων και την επιβολή αυστηρότερων ποινών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

