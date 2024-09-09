Τον κώδωνα του κινδύνου αναφορικά με τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας του «έκρουσε» ο πρόεδρος του γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου, πρώην υπουργός και πρώην Επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί.

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Parisien τόνισε ότι το γαλλικό δημοσιονομικό έλλειμμα θα μπορούσε να φτάσει το 5,6% του ΑΕΠ φέτος - αντί του 5,1% που είχε προγραμματιστεί - και να ανεβεί στο 6,2% το 2025, ενώ παράλληλα υπενθύμισε τη διαδικασία που άνοιξε η ΕΕ κατά της Γαλλίας, επισημαίνοντας ότι «υπάρχει έκτακτη ανάγκη» και ότι «μια χώρα που είναι πολύ χρεωμένη είναι μια χώρα ανίσχυρη».

Κατά τον Μοσκοβισί ο περιορισμός του γαλλικού δημοσιονομικού ελλείμματος στο 3% το 2027 είναι ένας ανέφικτος στόχος και προέτρεψε την υπό σχηματισμό κυβέρνηση Μπαρνιέ να αλλάξει πορεία και να προτείνει «αξιόπιστα μέτρα και μεταρρυθμίσεις», ακόμη κι αν αυτό, όπως ανέφερε, σημαίνει ότι θα πιέσει τις Βρυξέλλες για επιστροφή στο 3% μετά το 2027.«Οι Βρυξέλλες προτιμούν πάντα έναν λόγο αλήθειας. Είναι χειρότερο να πούμε ότι θα το πετύχουμε, χωρίς να δώσουμε στον εαυτό μας τα μέσα», τόνισε.

Κατά τον ίδιον, μπορεί να γίνουν έξυπνες οικονομίες, οι οποίες δεν υποβαθμίζουν τις δημόσιες υπηρεσίες, ενώ ως προς την αύξηση της φορολογίας, εξέφρασε την άποψη, ότι «η αναμονή δεκάδων δισεκατομμυρίων εσόδων από μια μεγάλη αύξηση της φορολογίας δεν θα ήταν καλό για τη γαλλική οικονομία».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

