Ιστορική επιστροφή της Ιταλίας στην πυρηνική ενέργεια;

Η ιταλική κυβέρνηση επιθυμεί την επανεισαγωγή στη χώρα της «πυρηνικής ενέργειας νέας γενιάς», μετά από το λαϊκό δημοψήφισμα που είχε απαγορεύσει τη χρήση της τότε τεχνολογίας το 1987.



Η κυβέρνηση Μελόνι θέλει να επισπευσθούν οι όλες διαδικασίες, αρχίζοντας από τη Λέγκα του Ματέο Σαλβίνι, που θεωρεί το θέμα πρωτεύουσας σημασίας. Ο ίδιος ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενεργειακής Ασφάλειας, Τζιλμπέρτο Πικέτο Φρατίν, επιβεβαίωσε την είδηση, προσθέτοντας ότι στη Ρώμη συντάσσεται ήδη το σχετικό σχέδιο νόμου.



Στο πλαίσιο του οικονομικού Φόρουμ Αμπροζέτι, στη λίμνη του Κόμο, ο υπουργός αρμόδιος οικονομικής ανάπτυξης, Αντόλφο Ούρσο, πρόσθεσε ότι σχεδιάζεται η δημιουργία μιας νέας εταιρείας -και με συμμετοχή ξένων επιχειρήσεων- με στόχο την παραγωγή στην Ιταλία «πυρηνικής ενέργειας τρίτης, προηγμένης γενιάς». «Η χώρα μας είναι η μόνη, πλέον, η οποία δεν παράγει πυρηνική ενέργεια», πρόσθεσε ο Ούρσο.



Η κυβέρνηση Μελόνι φέρεται να έχει ξεκινήσει για την επίτευξη του στόχου επαφές με την εταιρεία Ansaldo Energia, η οποία ανήκει σε μεγάλο βαθμό στο Ιταλικό Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον όμιλο ηλεκτρικής ενέργειας Enel και με την εταιρεία Newcleo, η οποία ειδικεύεται σε μικρούς αντιδραστήρες νέας γενιάς. Υπάρχει πρόθεση, παράλληλα, να αναπτυχθεί συνεργασία και με διεθνείς επενδυτές.

Αποφασισμένη η κυβέρνηση, αντιδρούν οι οικολόγοι

«Θεωρώ ότι μία από τις κύριες υποχρεώσεις της κυβέρνησής μας είναι να επαναφέρει την Ιταλία στα πλαίσια της σύγχρονης εποχής, της παραγωγικότητας και της περιβαλλοντικής βιωσιμότητας, δίνοντας ώθηση στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας» δήλωσε από τη μεριά του ο Ματέο Σαλβίνι, υπουργός Μεταφορών και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης. Ο γραμματέας της Λέγκα, μιλώντας στο Φόρουμ Αμπροζέτι, υπογράμμισε ότι «αν σήμερα γινόταν νέο δημοψήφισμα, θα κέρδιζαν όσοι επιθυμούν την παραγωγή και χρήση πυρηνικής ενέργειας» και απέδωσε το αρνητικό αποτέλεσμα του παρελθόντος στον αντίκτυπο και τις ψυχολογικές συνέπειες της τραγωδίας του Τσερνόμπιλ.



Η θέση των Ιταλών οικολόγων, πάντως, δεν αλλάζει. Συνεχίζουν να είναι αρνητικοί και δηλώνουν έτοιμοι να δώσουν μάχη, με στόχο να μπορέσουν να αυξηθούν ουσιαστικά οι επενδύσεις υπέρ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

