Γαλλία: Σε σαμποτάζ οφείλεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης στις Κάννες

Σε σαμποτάζ οφείλεται η διακοπή της ηλεκτροδότησης στις Κάννες.

Οι τρεις από τους τέσσερις πυλώνες της γραμμής υψηλής τάσης που τροφοδοτεί την πόλη των Καννών «πριονίστηκαν» στο πλαίσιο «ενέργειας δολιοφθοράς», ανακοίνωσε στο γαλλικό πρακτορείο ο εισαγγελέας της Γκρας, ενώ η ηλεκτροδότηση στην περιοχή αποκαθίσταται σταδιακά.

Έπειτα από το σαμποτάζ αυτό στη Βιλνέβ-Λουμπέ, η διαχειρίστρια του δικτύου RTE έθεσε εκτός λειτουργίας της γραμμή υψηλής τάσης για να επιτρέψει τις εργασίες αποκατάστασης, προκαλώντας τη διακοπή της ηλεκτροδότησης στην πόλη των Καννών όπου ολοκληρώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις του Φεστιβάλ.

Η διακοπή έπληξε 160.000 νοικοκυριά, όχι όμως και το Palais des Festivals, το οποίο προσέφυγε σε ανεξάρτητη πηγή ηλεκτροδότησης.

Ο περιφερειάρχης της Αλπ-Μαριτίμ ανακοίνωσε την «προοδευτική αποκατάσταση» της ηλεκτροδότησης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

