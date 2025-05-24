Ανταπόκριση από το Λονδίνο

Τα ρεπορτάζ για επικίνδυνα ταξίδια, που πολλές φορές αποδεικνύονται μοιραία για τους παράτυπους μετανάστες, είναι συχνά και στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ήδη το 2025 περισσότεροι από 12.500 άνθρωποι επέλεξαν να κάνουν αυτό το ταξίδι στοιβαγμένοι σε μικρές βάρκες. Τι συμβαίνει όμως με τους αριθμούς των μεταναστών που επιλέγουν να βρεθούν επί βρετανικού εδάφους με άλλους τρόπους;

Ο λόγος για εκείνους που έρχονται στη χώρα χωρίς σκοπό να κάνουν αίτηση ασύλου, αλλά με στόχο να «χαθούν» στην παραοικονομία. Και μοιάζει να είναι πολλοί. Σημερινό (Σάββατο) ρεπορτάζ του BBC «ακολουθεί» την ιστορία όχι ενός μετανάστη, αλλά ενός πρώην διακινητή, ο οποίος επέλεγε σκάφη πολυτελείας ή φέριμποτ στο Κανάλι της Μάγχης για να μεταφέρει τους παράτυπους μετανάστες.

«Eύκολος» τρόπος διακίνησης

Ο λόγος; Οι διαδρομές αυτές θεωρούνται «εύκολες» και «χαμηλού ρίσκου», προσφέροντας παράλληλα αρκετές χιλιάδες λίρες στην τσέπη του διακινητή. Το BBC ονομάζει τον πρώην διακινητή «Νικ», επισημαίνοντας ότι πρόκειται για έναν πρώην στρατιωτικό. Έχει καταδικαστεί το 2019, ενώ επέστρεψε και πάλι στην φυλακή μετά από παραβίαση των περιοριστικών του όρων. Σύμφωνα λοιπόν με όσα παραδέχτηκε, η εμπλοκή του στο κύκλωμα διακίνησης ξεκίνησε το 2009.

Τότε ένας Αλβανός φίλος του, ο οποίος για τις ανάγκες του ρεπορτάζ αναφέρεται ως «Ματ», του πρόσφερε 3.500 λίρες για κάθε μετανάστη που θα έφερνε στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η πρόταση έγινε δεκτή και για αρκετά χρόνια κατάφερε να μεταφέρει λαθραία Αλβανούς υπηκόους από αυτοκίνητα σε φέριμποτ, αλλά και δεκάδες μετανάστες από το Βιετνάμ μέσω πολυτελών σκαφών.

Επισημαίνεται ότι στην πρώτη περίπτωση των φέριμποτ ο οδηγός του εκάστοτε φορτηγού δεν γνώριζε την ύπαρξη μεταναστών, καθώς οι διακινητές διάλεγαν τυχαία ένα όχημα, δίνοντας στους παράτυπους μετανάστες ένα μαχαίρι για να το παραβιάσουν, σκίζοντας κάποιο σημείο του φορτηγού. Όπως επισημαίνεται από το BBC, ο Αλβανός συνεργάτης επιβεβαίωσε το ρεπορτάζ, όμως επειδή ζήτησε χρήματα για να παραχωρήσει πλήρη συνέντευξη, το αίτημα δεν έγινε δεκτό.

Τα «δεμένα» χέρια της συνοριοφυλακής

Οι αποκαλύψεις έγιναν καθώς, όπως δήλωσε ο πρώην στρατιωτικός, αισθάνθηκε ότι αντιμετωπίστηκε ως αποδιοπομπαίος τράγος της κατάστασης και ότι καταδικάστηκε για ένα αδίκημα το οποίο είναι ακόμη σύνηθες.

Τον προηγούμενο μήνα ένα πολυτελές σκάφος που έκρυβε 20 Αλβανούς στο κατάστρωμα αναχαιτίστηκε στη διαδρομή του προς την Κορνουάλη. Παράλληλα δε, μπορεί η Ασφάλεια των Συνόρων (Border Force) να είναι υπεύθυνη ώστε να κρατάει ασφαλή τα σχεδόν 18.000 χιλιόμετρα της βρετανικής ακτογραμμής, αλλά η ασφάλεια των λιμανιών και των μαρίνων ανήκει σε ιδιωτικούς φορείς, κάτι που δυσκολεύει ακόμα περισσότερο τον συντονισμό πιθανών επιχειρήσεων.

Αυτό επεσήμανε στο ρεπορτάζ και ο διοικητής του Λιμενικού, Τσάρλι Ίστο, ο οποίος πρόσθεσε ότι «είναι αδύνατον να έχουμε φυσική παρουσία σε κάθε λιμάνι ή μαρίνα σε όλη την ακτογραμμή μας» περιγράφοντας την κατάσταση ως έναν «πραγματικά ανησυχητικό κίνδυνο». Χαρακτηριστική είναι και η δήλωση του λιμενάρχη στο Έσσεξ που σχολίασε ότι «τα στάνταρντ φύλαξης είναι τόσο χαμηλά, όσο και σε έναν χώρο στάθμευσης για τροχόσπιτα».

Πηγή: Deutsche Welle

