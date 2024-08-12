Λογαριασμός
Rachael Lillis: Πέθανε στα 46 της η «φωνή» της Misty και της Jessie από τα Pokemon

Η Rachael που «έφυγε» σε ηλικία μόλις 46 ετών χάρισε την φωνή της στους χαρακτήρες των Μisty και Jessie στα Pokemon

Rachael Lillis: Πέθανε η ηθοποιός- «φωνή» των Misty και Jessie στα Pokemon

Πέθανε η ηθοποιός Rachael Lillis, η πασίγνωστη φωνή των ηρωίδων της εμβληματικής παιδικής σειράς κινουμένων σχεδόν «Pokemon».

Η Rachael που «έφυγε» σε ηλικία μόλις 46 ετών χάρισε την φωνή της στην Μisty αλλά και στην επική «κακή» της ιστορίας, την Jessie.


Η συμπρωταγωνίστρια της Veronica Taylor που ήταν η φωνή του πρωταγωνιστή της ιστορίας «Ash Ketchum» επιβεβαίωσε τον θάνατον της Lillis, μετά από «μάχη» με τον καρκίνο του μαστού το Σάββατο.

«Hταν ένα εξαιρετικό ταλέντο, ένα έντονο φως που έλαμψε μέσα από τη φωνή της είτε μιλούσε είτε τραγουδούσε», σχολίασε η Taylor και πρόσθεσε πως «θα τη θυμόμαστε για πάντα από τους πολλούς ρόλους κινουμένων σχεδίων που έπαιξε, με τις εμβληματικές ερμηνείες της ως Misty του Pokemon και Jessie να είναι οι πιο αγαπημένες μας».

Η αδερφή της Lillis, Laurie Orr, έκανε ενημέρωση στον λογαριασμό που είχε ανοιχτεί στο GoFundMe ότι η υγεία της ηθοποιού άρχισε να επιδεινώνεται την περασμένη εβδομάδα.

«Αυτό ήταν απροσδόκητο και είμαστε εντελώς λυπημένοι. Η καρδιά μου ραγίζει χάνοντας την αγαπημένη μου μικρή αδερφή, αν και με παρηγορεί γνωρίζοντας ότι είναι ελεύθερη», είπε.

Πηγή: skai.gr

