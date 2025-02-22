Η Ζιζέλ Πελικό, η οποία έγινε φεμινιστικό ίνδαλμα κατά τη διάρκεια της δίκης για τους πολλαπλούς βιασμούς εις βάρος της-- μια δίκη με παγκόσμια απήχηση-- είναι μια από τις γυναίκες της χρονιάς για το 2025, σύμφωνα με τη λίστα του αμερικανικού περιοδικού Time που θα κυκλοφορήσει στις 10 Μαρτίου.

Αυτή η δίκη, στην οποία κατηγορούμενος ήταν ο σύζυγός της, ο Ντομινίκ Πελικό, μαζί με 50 άλλους άνδρες τους οποίους είχε εκείνος στρατολογήσει στο διαδίκτυο για να βιάσουν τη σύζυγό του, ναρκωμένη με αγχολυτικά και απολύτως αναίσθητη, στο σπίτι τους στο Μαζάν, έχει γίνει εμβληματική των ζητημάτων σεξιστικής και σεξουαλικής βίας στη Γαλλία και στο εξωτερικό.

"Η επιλογή" της Ζιζέλ Πελικό να αρνηθεί μια κλειστή δίκη, «να αποκηρύξει το νόμιμο δικαίωμά της στην ανωνυμία, την κατέστησε ηρωίδα για όλο τον κόσμο, σε μια εποχή που ζητούσε αλλαγή στη Γαλλία και όχι μόνο», γράφει το αμερικανικό περιοδικό, το οποίο την περιγράφει ως «μια συνηθισμένη γυναίκα που, αντιμέτωπη με μια προσωπική τραγωδία, ενήργησε με ασυνήθιστο τρόπο».

"Ήθελα όλες οι γυναίκες που έπεσαν θύματα βιασμού να πουν στον εαυτό τους 'Η κυρία Πελικό το έκανε, μπορούμε να το κάνουμε και εμείς'. Δεν πρέπει να ντρέπονται πια. Εκείνοι θα πρέπει να ντρέπονται. Θέλω το παράδειγμά μου να βοηθήσει και άλλες», έλεγε η 70χρονη γυναίκα κατά την έναρξη της δίκης το περασμένο φθινόπωρο.

Επειτα από περισσότερους από τρεις μήνες δίκης, ο Ντομινίκ Πελικό καταδικάστηκε σε είκοσι χρόνια κάθειρξης. Δεν άσκησε έφεση.

Οι 50 συγκατηγορούμενοι του, οι περισσότεροι από τους οποίους κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό, ηλικίας μεταξύ 27 και 74 ετών, καταδικάστηκαν σε ποινές που κυμαίνονται από τρία χρόνια φυλάκιση, δύο εκ των οποίων με αναστολή, έως δεκαπέντε χρόνια ποινικής φυλάκισης, για έναν άνδρα που βίασε τη Ζιζέλ Πελικό έξι φορές.

Μια νέα δίκη, για δεκατρείς άνδρες που έχουν ασκήσει έφεση, θα πραγματοποιηθεί το φθινόπωρο του 2025 στη Νιμ.

Στη λίστα του Time, στην οποία βρίσκεται και η Ζιζέλ Πελικό, βρίσκονται 12άλλες γυναίκες, μεταξύ των οποίων η ηθοποιός Νικόλ Κίντμαν, δύο κορυφαίες αθλήτριες, η αθλήτρια της ενόργανης Τζόρνταν Τσάιλς --φιλοξενείται στο εξώφυλλο--και η μπασκετμπολίστρια Εϊτζα Ουίλσον, καθώς και η Αμάντα Ζουράφσκι, μια γυναίκα από το Τέξας της οποίας κινδύνευσε η ζωή και οι γιατροί αρνήθηκαν να της κάνουν άμβλωση παρά τις σοβαρές επιπλοκές που αντιμετώπιζε και η οποία κατέθεσε προσφυγή εναντίον των νόμων κατά του τερματισμού της κύησης που ισχύουν στη συγκεκριμένη πολιτεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

