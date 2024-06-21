Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε σήμερα πως δεν αποκλείει το ενδεχόμενο αποστολής όπλων στη Βόρεια Κορέα, προειδοποιώντας παράλληλα τη Νότια Κορέα ότι θα ήταν «πολύ σοβαρό λάθος» να στείλει στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία.

Ο ισχυρός άνδρας του Κρεμλίνου είχε απειλήσει πρόσφατα ότι η Ρωσία θα παρέδιδε όπλα σε άλλες χώρες, ως απάντηση στη Δύση για τη στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία και για το «πράσινο φως» που άναψε στο Κίεβο προκειμένου να χρησιμοποιήσει τα δυτικά όπλα σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών εδαφών.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο Βιετνάμ, ο πρόεδρος Πούτιν ανέφερε πως η Βόρεια Κορέα θα μπορούσε να λάβει ρωσικά οπλικά συστήματα. «Διατηρούμε το δικαίωμα να προμηθεύουμε όπλα σε άλλα μέρη του κόσμου», ανέφερε. Λαμβάνοντας υπόψη τις συμφωνίες συνεργασίας με την Πιονγκγιάνγκ, «δεν αποκλείω αυτό το ενδεχόμενο», σημείωσε.

Προειδοποίησε επίσης τη Σεούλ ότι θα έκανε «πολύ σοβαρό λάθος» εάν έστελνε στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία. «Ελπίζω να μη συμβεί κάτι τέτοιο. Εάν συμβεί, τότε θα λάβουμε τις δέουσες αποφάσεις, που μάλλον δεν θα ευχαριστούσαν την ηγεσία της Νότιας Κορέας».

«Εξαιρετικά ανησυχητική» χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μίλερ την αναφορά του ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν σε ενδεχόμενη παράδοση όπλων στη Βόρεια Κορέα, υπογραμμίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση «θα αποσταθεροποιούσε την κορεατική χερσόνησο».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.