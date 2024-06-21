ΗΠΑ προς Χεζμπολάχ για την Κύπρο: Οποιαδήποτε κλιμάκωση «θα ήταν καταστροφική για τον Λίβανο»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ απάντησε στον ηγέτη της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα μετά τις απειλές του εναντίον της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών ανέφερε «εμείς και οι εταίροι μας είμαστε ξεκάθαροι: η Χεζμπολάχ και άλλοι παράγοντες δεν πρέπει να προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση. Οι ΗΠΑ δεν θέλουν να δουν αυτή τη σύγκρουση να επεκτείνεται στον Λίβανο ή στην ευρύτερη περιοχή. Οποιαδήποτε κλιμάκωση θα ήταν καταστροφική για τον Λίβανο και τον λιβανικό λαό και δεν είναι προς το συμφέρον κανενός».

Ο εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ Μάθιου Μιλερ κατά την διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών, πρόσθεσε πως «προφανώς αυτά τα σχόλια είναι εξαιρετικά αντιπαραγωγικά. Η Χεζμπολά πρέπει να σταματήσει να απειλεί οποιονδήποτε. Προτιμάμε η Χεζμπολά να επιδιώξει διπλωματική λύση».

Ο κ. Μίλερ αναφέρθηκε επίσης στη συνάντηση που είχε (τη Δευτέρα) ο Άντονι Μπλίνκεν με τον υπουργό Εξωτερικών της Κύπρου Κωνσταντίνο Κόμπο.

Μίλησε για «απίστευτα παραγωγική συνάντηση», προσθέτοντας πως ο ΥΠΕΞ «Μπλίνκεν ευχαρίστησε την κυβέρνηση της Κύπρου για το έργο που έχει κάνει προκειμένου να διευκολύνει την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Γάζας. Και θέλω απλώς να το επισημάνω ξανά, ότι η Κύπρος έχει πραγματικά διαδραματίσει βασικό ρόλο ως χώρα οργάνωσης για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας που φτάνει στη Γάζα, που βοηθά αθώους Παλαιστίνιους, που προσφέρει τρόφιμα σε αθώους Παλαιστίνιους. Το γιατί η Χεζμπολάχ να επιτεθεί σε μια χώρα εν μέσω αυτού του σημαντικού ανθρωπιστικού ρόλου που διαδραματίζει, γιατί εξαπέλυσε αυτού του είδους τη λεκτική επίθεση είναι κάτι που με ξεπερνά».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

