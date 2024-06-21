Το υπουργείο Υγείας της Παλαιστινιακής Αρχής ανακοίνωσε χθες Πέμπτη τον θάνατο εφήβου από πυρά ισραηλινών δυνάμεων στην Καλκίλγια, στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη.

Από τη δική του πλευρά ο ισραηλινός στρατός έκανε λόγο ερωτηθείς από το Γαλλικό Πρακτορείο για «ταραχές» κατά τη διάρκεια «αντιτρομοκρατικής επιχείρησης» στην Καλκίλγια, κατά τη διάρκεια των οποίων «ύποπτοι πέταξαν πέτρες και γυάλινα μπουκάλια εναντίον στρατιωτικών», που αντέδρασαν «ανοίγοντας πυρ».

Ένας από τους ταραχοποιούς χτυπήθηκε, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Ο Ναΐμ Αμπντάλα Σάμχα, 15 χρονών, υπέκυψε στο νοσοκομείο όπου διακομίστηκε αφού χτυπήθηκε από «σφαίρα των δυνάμεων κατοχής στον θώρακα», μετέδωσε το επίσημο παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA.

Στην άλλη πλευρά, η ισραηλινή αστυνομία ανέφερε πως Ισραηλινός υπέκυψε στα τραύματα που υπέστη όταν δέχθηκε επίθεση μέσα στο αυτοκίνητό του κοντά στην Καλκίλγια. Δεν έδωσε περαιτέρω διευκρινίσεις, ούτε έκανε συσχετισμό με τον θάνατο του εφήβου.

Στη Δυτική Όχθη, περιοχή κατεχόμενη από το Ισραήλ από το 1967, καταγραφόταν ήδη τα τελευταία δυο χρόνια έξαρση της βίας, όμως υπήρξε περαιτέρω κλιμάκωση μετά την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στη Λωρίδα της Γάζας.

Έκτοτε, έχουν σκοτωθεί εκεί τουλάχιστον 547 Παλαιστίνιοι, είτε σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού ή επιθέσεις εβραίων εποίκων, σύμφωνα με τους αριθμούς της Παλαιστινιακής Αρχής. Στην άλλη πλευρά, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 14 Ισραηλινοί σε παλαιστινιακές επιθέσεις, κατά επίσημα ισραηλινά δεδομένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

