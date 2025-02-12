Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε σήμερα ότι ένας Ρώσος πολίτης απελευθερώθηκε από φυλακή των ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την απελευθέρωση από τη Μόσχα του φυλακισμένου Αμερικανού εκπαιδευτικού Μαρκ Φόγκελ.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι ο Ρώσος θα επιστρέψει στην πατρίδα τις επόμενες ημέρες και τότε θα ανακοινώσει η Μόσχα το όνομά του.

Ο Πεσκόφ ενημέρωσε τους δημοσιογράφους μια ημέρα αφότου η Ρωσία απελευθέρωσε τον Φόγκελ στο πλαίσιο μιας διπλωματικής συμφωνίας, η οποία σύμφωνα με τον πρόεδρο Τραμπ θα συμβάλει στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας-Ουκρανίας.

Σχολιάζοντας τα λεγόμενα του Τραμπ ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει στον τερματισμό του πολέμου, ο Πεσκόφ είπε ότι δεν είναι πιθανό να αποτελέσει σημείο καμπής, αλλά περιέγραψε την ανταλλαγή κρατουμένων ως ένα σταδιακό βήμα για την αύξηση της αμοιβαίας εμπιστοσύνης, που αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο ναδίρ.

Ο 63χρονος Μαρκ Φόγκελ, ο οποίος εργαζόταν ως εκπαιδευτικός σε αμερικανικό σχολείο στη Μόσχα, είχε καταδικασθεί τον Ιούλιο 2022 από δικαστήριο της Μόσχας σε κάθειρξη 14 ετών επειδή είχε φέρει στη χώρα κάνναβη για ιατρική χρήση, σύμφωνα με τον ίδιο.

Χθες Τρίτη μεταφέρθηκε στην Ουάσινγκτον, όπου γιόρτασε την απελευθέρωσή του μαζί με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ είπε ότι η απελευθέρωση του Φόγκελ "μπορεί να είναι ένα μεγάλο, σημαντικό στάδιο" για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία που μαίνεται εδώ και τρία χρόνια.

Τόσο ο ίδιος όσο και ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχουν δηλώσει πρόθυμοι να συναντηθούν για να συζητήσουν για τις ιδέες του Τραμπ να δοθεί μια γρήγορη λήξη στον πόλεμο, αλλά δεν έχει ανακοινωθεί ημερομηνία για μια συνάντηση.

Ο σύμβουλος εθνικής ασφαλείας των ΗΠΑ Μάικ Γουόλτς δήλωσε ότι ο Φόγκελ απελευθερώθηκε στο πλαίσιο ανταλλαγής κατόπιν διαπραγμάτευσης, "που λειτουργεί ως μια επίδειξη καλής πίστης από πλευράς των Ρώσων και ως ένδειξη ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση για τον τερματισμό του βίαιου και φρικτού πολέμου στην Ουκρανία".

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ένα ακόμη πρόσωπο θα απελευθερωθεί σήμερα χωρίς να διευκρινίσει ποιό.

Ερωτηθείς σχετικά με τις συνθήκες απελευθέρωσης του Φόγκελ, ο πρόεδρος Τραμπ αρκέσθηκε να πει ότι η ανταλλαγή ήταν «πολύ δίκαιη, πολύ εύλογη».

"Μας αντιμετώπισε πολύ καλά η Ρωσία. Ουσιαστικά, ελπίζω να πρόκειται για το ξεκίνημα μιας σχέσης όπου θα μπορούμε να τερματίσουμε τον πόλεμο στην Ουκρανία και να σταματήσουν να σκοτώνονται εκατομμύρια άνθρωποι", σχολίασε ο Τραμπ.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή Στιβ Γουίτκοφ ήταν αυτός που έφερε πίσω μαζί του τον Φόγκελ, ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος, δημοσιοποιώντας αυτή την αποστολή στη Ρωσία, την πρώτη γνωστή αμερικανού αξιωματούχου στη Μόσχα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022.

Η Washington Post έγραψε ότι, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Fox News Σον Χάνιτι, ο Ουίτκοφ, ένας κτηματομεσίτης και επί σειρά ετών φίλος του Τραμπ, είχε συνάντηση διάρκειας 3,5 ωρών με τον Πούτιν.

Ερωτηθείς τι έδωσαν ως αντάλλαγμα οι ΗΠΑ για την απελευθέρωση του Φόγκελ, ο Τραμπ απάντησε στους δημοσιογράφους: "Οχι πολλά" και χαρακτήρισε την απελευθέρωση ένδειξη καλής πίστης από πλευράς της Μόσχας.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

