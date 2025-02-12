Του Γιάννη Χανιωτάκη

Εάν ο Ντόναλντ Τραμπ αποσύρει την υποστήριξη των ΗΠΑ για την Ουκρανία, η Ευρώπη μόνη της δεν θα μπορέσει να καλύψει το κενό, προειδοποίησε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε συνέντευξη του στην εφημερίδα Guardian.

«Υπάρχουν φωνές που λένε ότι η Ευρώπη θα μπορούσε να προσφέρει εγγυήσεις ασφάλειας χωρίς τους Αμερικανούς, και πάντα λέω όχι», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της συνέντευξης η οποία έλαβε χώρα στο Κίεβο. «Οι εγγυήσεις ασφαλείας χωρίς την Αμερική δεν είναι πραγματικές εγγυήσεις ασφάλειας», πρόσθεσε.

Ο Τραμπ έχει πει ότι θέλει να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά έχουν εκφραστεί φόβοι ότι μια συμφωνία με τη διαμεσολάβηση των ΗΠΑ θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη συνθηκολόγηση της Ουκρανίας με τις μαξιμαλιστικές απαιτήσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ζελένσκι είπε ότι ήταν έτοιμος να διαπραγματευτεί, αλλά ήθελε η Ουκρανία να το κάνει από «θέση δύναμης» και είπε ότι θα πρόσφερε στις αμερικανικές εταιρείες κερδοφόρα συμβόλαια ανοικοδόμησης και επενδυτικές παραχωρήσεις.

«Αυτοί που μας βοηθούν να σώσουμε την Ουκρανία θα [έχουν την ευκαιρία] να την ανοικοδομήσουν, με τις επιχειρήσεις τους μαζί με τις ουκρανικές επιχειρήσεις. Για όλα αυτά τα πράγματα είμαστε έτοιμοι να μιλήσουμε λεπτομερώς», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι σκοπεύει να επιστρέψει με «ένα πιο λεπτομερές σχέδιο» σχετικά με τις ευκαιρίες για τις αμερικανικές εταιρείες τόσο στην ανοικοδόμηση της Ουκρανίας μεταπολεμικά όσο και στην εξόρυξη φυσικών πόρων.

Η Ουκρανία έχει τα μεγαλύτερα αποθέματα ουρανίου και τιτανίου στην Ευρώπη, σημείωσε ο Ζελένσκι, και «δεν ήταν προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών» αυτά τα αποθέματα να βρίσκονται στα χέρια της Ρωσίας και ενδεχομένως να τα μοιράζεται με τη Βόρεια Κορέα, την Κίνα ή το Ιράν.

«Μιλάμε όχι μόνο για ασφάλεια, αλλά και για χρήματα. Πολύτιμους φυσικούς πόρους όπου μπορούμε να προσφέρουμε στους συνεργάτες μας δυνατότητες που δεν υπήρχαν πριν να επενδύσουν σε αυτούς. Για εμάς θα δημιουργήσει θέσεις εργασίας, για τις αμερικανικές εταιρείες θα δημιουργήσει κέρδη».

Σχετικά με το πάγωμα της USAid, σημείωσε: «Δεν πρόκειται να παραπονεθούμε ότι ορισμένα προγράμματα έχουν παγώσει, γιατί το πιο σημαντικό πράγμα για εμάς είναι η στρατιωτική βοήθεια και αυτό διατηρήθηκε, και είμαι ευγνώμων. Εάν η αμερικανική πλευρά έχει τη δυνατότητα και την επιθυμία να συνεχίσει την ανθρωπιστική της αποστολή, το υποστηρίζουμε πλήρως και αν δεν το κάνει, τότε θα βρούμε διέξοδο μόνοι μας».

Τέλος, εάν ο Τραμπ καταφέρει να φέρει την Ουκρανία και τη Ρωσία στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, ο Ζελένσκι είπε ότι σχεδιάζει να προσφέρει να παραχωρήσει εδάφη που κατέλαβε το Κίεβο στην περιοχή Κουρσκ της Ρωσίας μετά από μια αιφνιδιαστική επίθεση εκεί πριν από έξι μήνες.

«Θα ανταλλάξουμε ένα έδαφος με ένα άλλο», είπε, αλλά πρόσθεσε ότι δεν γνωρίζει ποιο τμήμα που έχει καταλάβει η Ρωσία θα ζητούσε η Ουκρανία ως αντάλλαγμα. «Δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά όλα τα εδάφη μας είναι σημαντικά, δεν υπάρχει προτεραιότητα», τόνισε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.