Του Γιάννη Χανιωτάκη

Χάος επικράτησε σε πτήση της EasyJet από το Στάνστεντ του Λονδίνου προς το Άμστερνταμ, όταν δύο επιβάτες πιάστηκαν στα χέρια, με αφορμή… πατατάκια που έπεσαν στο πάτωμα.

Βίντεο καταγράφει τη σοκαριστική στιγμή που ένας επιβάτης αρπάζει έναν νεαρό άνδρα και αφότου του κάνει κεφαλοκλείδωμα, τον χαστουκίζει επανειλημμένα στον διάδρομο του αεροσκάφους.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο καβγάς ξέσπασε όταν ο νεαρός έριξε κατά λάθος πατατάκια και άλλα σνακ γύρω του, προκαλώντας την οργή του συνεπιβάτη του. Το βίντεο τον δείχνει εξαγριωμένο μεταξύ άλλων να σπρώχνει βίαια τον νεαρό στο στήθος, αναγκάζοντάς τον να πέσει πίσω στη θέση του.

Shock moment EasyJet passenger puts man in headlock and slaps him pic.twitter.com/fXayjism0y — The Sun (@TheSun) February 10, 2025

Η σκηνή προκάλεσε αναστάτωση στο αεροπλάνο, με τους επιβάτες να παρακολουθούν σοκαρισμένοι. Κάποιοι γύρισαν να δουν τι συνέβαινε, ενώ ένας άνδρας ακούστηκε να ψιθυρίζει: «Χτύπα τον!». Την ίδια στιγμή, ένας από τους φίλους του νεαρού προσπαθούσε να ηρεμήσει την κατάσταση, φωνάζοντας: «Ηρεμήστε, ηρεμήστε!».

Το περιστατικό ήταν τόσο σοβαρό που, σύμφωνα με εκπρόσωπο της EasyJet, χρειάστηκε να παρέμβει η αστυνομία πριν από την αναχώρηση.

«Το πλήρωμα καμπίνας της EasyJet είναι εκπαιδευμένο να αξιολογεί όλες τις καταστάσεις και ενήργησε γρήγορα και κατάλληλα για να διασφαλίσει ότι η ασφάλεια της πτήσης και των άλλων επιβατών δεν διακυβεύτηκε καμία στιγμή», πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.