Πάπας Λέων ΙΔ’: «Ο κόσμος κλαίει για ειρήνη» - Νέες αιχμές κατά Τραμπ για το Ιράν

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ο πάπας Λέων ΙΔ’ εξέφρασε την ευχή για ειρήνη μέσα από μια επιβλητική ομιλία κατά την έναρξη της επίσκεψής του στην Ισπανία και τα Κανάρια Νησιά.

Αναφέρθηκε στην παγκόσμια θλίψη για την ειρήνη λέγοντας ότι ο κόσμος κλαίει «από τα βάθη της ψυχής του».

Η κριτική του πάπα στον πόλεμο στο Ιράν έχει προκαλέσει την αντίδραση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Το μήνυμα για ειρήνη θεωρεί ότι απευθύνεται σε ανθρώπους που «δεν έχουν απομονωθεί» από τις ιδεολογίες τους.

Ο πάπας Λέων ΙΔ’ είπε σήμερα ότι ο κόσμος κλαίει «από τα βάθη της ψυχής του» για την ειρήνη σε μία επιβλητική ομιλία του με την οποία άρχισε την εβδομαδιαία επίσκεψή του στην Ισπανία και τα Κανάρια Νησιά.

Ο πάπας Λέων που έχει προκαλέσει την οργή του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, μετά την άσκηση κριτικής για τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε ότι το μήνυμά του για την ειρήνη είναι ευπρόσδεκτο από ανθρώπους που «δεν έχουν απομονωθεί» από την ιδεολογία τους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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