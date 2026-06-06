Λίβανος: Κατάπαυση πυρός μόνο στη θεωρία

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η πολιτική ηγεσία του Λιβάνου κατηγορεί το Ιράν για εργαλειοποίηση του Λιβάνου και προσπάθεια εμπλοκής του σε πόλεμο μέσω της Χεζμπολάχ.

Ο Πρωθυπουργός Ναουάφ Σαλάμ υπεραμύνθηκε της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, που υπεγράφη με τη διαμεσολάβηση της διακυβέρνησης Τραμπ.

Ο Λιβανέζος Πρόεδρος Ζοζέφ Αούν τόνισε ότι η επίλυση της κρίσης περνά από τη διπλωματία, τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και την αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα λιβανικά εδάφη.

Η πολιτική ηγεσία του Λιβάνου κατηγορεί το Ιράν, η Χεζμπολάχ και η Τεχεράνη εγκαλούν την Βηρυτό για εθνική μειοδοσία, ο Νετανιάχου λέει ότι συμφωνία «δεν υπάρχει» και ο IDF συνεχίζει τις επιχειρήσεις του.Ανταπόκριση από την Ιερουσαλήμ



Ποικίλες είναι οι τοποθετήσεις και οι δημοσιογραφικές διαρροές σε Ισραήλ, Λίβανο και Ιράν, που βλέπουν το φως της δημοσιότητας από την Πέμπτη, ημέρα της υπογραφής της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου, με την διαμεσολάβηση της διακυβέρνησης Τραμπ, ενώ στο μεταξύ οι εχθροπραξίες στον Νότιο Λίβανο συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Πηγή: Deutsche Welle

Συγκεκριμένα, ο Πρωθυπουργός του Λιβάνου, Ναουάφ Σαλάμ, σε δημόσια τοποθέτησή του στην Βηρυτό ενώπιον ξένων διπλωματών, αφού υπεραμύνθηκε του περιεχομένου της συμφωνίας, κατηγόρησε το Ιράν ότι χρησιμοποιεί την κατάσταση στη χώρα του ως διαπραγματευτικό χαρτί κατά τις έμμεσες παρασκηνιακές επαφές της Τεχεράνης με την Ουάσιγκτον. Επανέλαβε τις κατηγορίες του ότι το Ιράν επιδιώκει να παρασύρει τον Λίβανο σε έναν πόλεμο που εξυπηρετεί τα ιρανικά συμφέροντα, εργαλειοποιώντας την Χεζμπολάχ. Σε ταυτόσημο κλίμα κινήθηκε και ο Λιβανέζος Πρόεδρος, Ζοζέφ Αούν, σε χθεσινή του συνέντευξη στο CNN, τονίζοντας ότι η επίλυση της λιβανικής κρίσης έγκειται στην διπλωματία, στον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ και στην αποχώρηση των ισραηλινών στρατευμάτων από τα λιβανικά εδάφη.Χεζμπολάχ και Ιράν κατά της λιβανικής κυβέρνησηςΑντιθέτως, η Χεζμπολάχ και ο ηγέτης της Ναΐμ Κάσεμ κάνουν χαρακτηρίζουν τη συμφωνία επαίσχυντη, τονίζοντας το γεγονός ότι στο κείμενο της κοινής ανακοίνωσης που εξέδωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, αποτυπώνοντας τις κοινές θέσεις Λιβάνου, Ισραήλ και ΗΠΑ, η σιιτική οργάνωση χαρακτηρίζεται ως εχθρός όχι μόνο του Ισραήλ και των ΗΠΑ, αλλά και του λιβανικού κράτους.Αντιδρώντας στις δημόσιες τοποθετήσεις του Λιβανέζου Προέδρου, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, σε σημερινή του ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ τόνισε ότι «εχθρός του Λιβάνου δεν είναι το Ιράν, αλλά το Ισραήλ, που κατέχει το 1/5 των λιβανικών εδαφών, έχει εκτοπίσει από τις εστίες τους το 1/4 των Λιβανέζων πολιτών και βομβαρδίζει σε καθημερινή βάση την λιβανική επικράτεια».Ισραηλινοί υπουργοί επικρίνουν τη συμφωνίαΩστόσο, η συμφωνία επικρίνεται και από υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά την προχθεσινή συνεδρίαση του ισραηλινού ΚΥΣΕΑ, το περιεχόμενο της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός αποφασίστηκε να μην τεθεί σε ψηφοφορία. Διαρροές που δημοσιεύει ο ειδησεογραφικός ιστότοπος «Aroutz 7», που εκφράζει τις θέσεις των Εβραίων εποίκων και το ακροδεξιό εθνοθρησκευτικό κόμμα «Εβραϊκός Σιωνισμός» υπό τον Μπετσαλέλ Σμότριτς, αναφέρουν ότι το στέλεχος του κόμματος και υπουργός Ορίτ Στρουκ, σχολιάζοντας το περιεχόμενο της συμφωνίας, φέρεται να ανέφερε ότι «υιοθετούνται παράδοξα δεδομένα, σαν να δεχόμαστε ότι ο ήλιος θα δύει από την Ανατολή και θα ανατέλλει από την Δύση».Οι επικρίσεις επικεντρώθηκαν στο ότι η συμφωνία «δεσμεύει υπέρμετρα το Ισραήλ», με πολλούς υπουργούς να ζητούν την διεύρυνση των στρατιωτικών επιχειρήσεων κατά της Χεζμπολάχ. Παράλληλα, η κρατική ισραηλινή τηλεόραση, επικαλούμενη κυβερνητικά στελέχη που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, μεταδίδει ότι ο Νετανιάχου φέρεται να ανέφερε ότι «από τη στιγμή που η Χεζμπολάχ δεν αποδέχεται τη συμφωνία, στην ουσία για το Ισραήλ αυτή η συμφωνία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει» και ότι «έως ότου οριστικοποιηθεί, οι επιχειρήσεις του IDF θα συνεχιστούν.Συνεχίζονται οι ισραηλινοί βομβαρδισμοίΑυτό ακριβώς συμβαίνει επί του πεδίου. Συγκεκριμένα, τα τελευταία δύο εικοσιτετράωρα το Ισραήλ συνεχίζει να βομβαρδίζει τα περίχωρα της Τύρου και της Σιδώνας και έχει εκδώσει πάνω από δύο εντολές εκκένωσης χωριών του Νοτίου Λιβάνου, καλώντας τους κατοίκους τους να μετακινηθούν βορείως του ποταμού Ζαχαράνι. Τέλος, σήμερα το πρωί λιβανικά μέσα μετέδωσαν ότι σκοτώθηκαν στον Νότιο Λίβανο από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή ένας αξιωματικός του τακτικού λιβανικού στρατού και ο οπλίτης οδηγός του οχήματος που τον μετέφερε.

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