Αούν: Κατάφωρη παραβίαση της κυριαρχίας του Λιβάνου το ισραηλινό πλήγμα

Ο πρόεδρος του Λιβάνου, Ζοζέφ Αούν, καταδίκασε το Σάββατο ισραηλινό πλήγμα που στόχευσε περίπολο του λιβανικού στρατού στον δρόμο Χαρντάλι–Ναμπατίγιε, στον νότιο Λίβανο, αναφέροντας ότι από την επίθεση σκοτώθηκαν δύο αξιωματικοί και ένας στρατιώτης.

Σε ανακοίνωσή του που δημοσιεύθηκε στην πλατφόρμα Χ, ο Αούν χαρακτήρισε το πλήγμα «κατάφωρη παραβίαση» της λιβανικής κυριαρχίας και του διεθνούς δικαίου. Υποστήριξε ότι η επίθεση εντάσσεται σε μια συνεχιζόμενη κλιμάκωση που «απειλεί την ασφάλεια και τη σταθερότητα» στον νότιο Λίβανο, παρά τις προσπάθειες της Βηρυτού να τερματίσει τις ισραηλινές επιθέσεις μέσω διαπραγματεύσεων με την Ουάσιγκτον.

Ο Λιβανέζος πρόεδρος εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων και στις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου, εξυμνώντας τις θυσίες των στρατιωτικών. Παράλληλα, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να «αναλάβει τις ευθύνες της» και να διασφαλίσει την εφαρμογή των διεθνών αποφάσεων που αποσκοπούν στη διαφύλαξη της «ασφάλειας και της σταθερότητας του Λιβάνου».

Πηγή: skai.gr

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