Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος από λάθος υπολογισμό να δημιουργηθεί επεισόδιο στα σύνορα του Λιβάνου με το Ισραήλ. «Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση», απάντησε το βρετανικό υπουργείο Εξωτερικών σε ερώτηση του ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τις απειλές που εξαπέλυσε ο ηγέτης της Χεζμπολάχ Χασάν Νασράλα κατά της Κύπρου στα μέσα της εβδομάδας.

Ο Νασράλα σε τηλεοπτικό του διάγγελμα την Τετάρτη, μεταξύ άλλων, υποστήριξε πως η Χεζμπολάχ έχει πληροφορίες ότι στην Κύπρο και στα αεροδρόμια της χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των βρετανικών βάσεων, εκπαιδεύονται Ισραηλινοί στρατιώτες. Όπως μάλιστα επεσήμανε πριν από ένα μήνα, είχε ο ίδιος ζητήσει από αξιωματικούς του Λιβάνου να συζητήσουν το θέμα με τον Κύπριο πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη. «Εάν το Ισραήλ χρησιμοποιήσει (κυπριακές) αεροπορικές βάσεις για να χτυπήσει τον Λίβανο, (η Κύπρος) θα συρθεί στον πόλεμο», τόνισε χαρακτηριστικά στο διάγγελμά του ο ηγέτης της Χεζμπολάχ.

Διπλωματικές πηγές του βρετανικού υπουργείου Εξωτερικών είπαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι οι «περιοχές των κυρίαρχων βάσεων στην Κύπρο δεν έχουν φιλοξενήσει κανένα ισραηλινό στρατιωτικό προσωπικό ή αεροσκάφος από ( σ.σ. και πριν) την έναρξη του πολέμου Ισραήλ - Χαμάς».

Παράλληλα, η ίδια πηγή επισημαίνει ότι η Βρετανία «ανησυχεί για την κατάσταση στη Μπλε Γραμμή (οριοθέτηση συνόρων μεταξύ των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ και του Λιβάνου) και γι' αυτό το Ηνωμένο Βασίλειο προτρέπει «όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση για να αποφευχθεί περαιτέρω κλιμάκωση, όπως ορίζει η απόφαση 1701 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ».

Επίσης, τονίζει ότι η Βρετανία αναγνωρίζει «τον ουσιαστικό σταθεροποιητικό ρόλο που διαδραματίζουν η Προσωρινή Δύναμη του ΟΗΕ στον Λίβανο (UNIFIL) και οι Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου (LAF)», ενώ σημειώνει πως «το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μακροχρόνιος υποστηρικτής των Λιβανικών Ενόπλων Δυνάμεων και των Δυνάμεων Εσωτερικής Ασφάλειας, οι οποίες συμβάλλουν στη διατήρηση της σταθερότητας του Λιβάνου».

Το θέμα απασχόλησε και τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης με την εφημερίδα Financial Times να επισημαίνει ότι στο τηλεοπτικό του διάγγελμα, ο Νασράλα απείλησε για πρώτη φορά τη γειτονική Κύπρο λέγοντας ότι η Χεζμπολάχ θα θεωρούσε την Κύπρο «μέρος του πολέμου» εάν επέτρεπε στο Ισραήλ να συνεχίσει να χρησιμοποιεί κυπριακά αεροδρόμια και βάσεις για στρατιωτικές ασκήσεις.

Σύμφωνα με τη Financial Times, το διάγγελμα του Νασράλα αυξάνει τους φόβους για γενίκευση του πολέμου μεταξύ της Χεζμπολάχ και του Ισραήλ καθώς η πολεμική ρητορική από τον Οκτώβριο, από τότε δηλαδή που ξεκίνησε ο πόλεμος μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς, κλιμακώνεται.

Στο ίδιο μήκος κύματος ήταν και σχετικά δημοσιεύματα των εφημερίδων Guardian και Daily Telegraph.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

