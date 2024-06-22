Ινδία: 54 νεκροί από το πιο πρόσφατο περιστατικό κατανάλωσης νοθευμένου αλκοόλ

Ο αριθμός των νεκρών από το πιο πρόσφατο περιστατικό νοθευμένου αλκοόλ στο κρατίδιο Ταμίλ Ναντού της νότιας Ινδίας αυξήθηκε σε 54, με περισσότερους από 100 ανθρώπους να εξακολουθούν να νοσηλεύονται, δήλωσε σήμερα κυβερνητικός αξιωματούχος.

Από την Τετάρτη, σχεδόν 200 άνθρωποι με εμετούς, στομαχικούς πόνους και διάρροια αναζήτησαν ιατρική βοήθεια αφού κατανάλωσαν αλκοολούχο ποτό που είχε αναμιχθεί με μεθανόλη στην επαρχία Καλακουρίτσι, σε απόσταση περίπου 250 χλμ από την Τσενάι, την πρωτεύουσα του κρατιδίου.

Η αστυνομία συνέλαβε επτά ανθρώπους, δήλωσε σήμερα η πολιτειακή κυβέρνηση.

Οι θάνατοι από το αλκοόλ που έχει παραχθεί παρανόμως είναι συχνό περιστατικό στην Ινδία, όπου πολλοί δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να αγοράσουν ποτά γνωστών εμπορικών σημάτων.

Η κυβέρνηση στο Ταμίλ Ναντού δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να ταυτοποιήσει αυτούς που εμπλέκονται στην παραγωγή μεθανόλης –ενός τοξικού χημικού που κανονικά προορίζεται για βιομηχανική χρήση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

