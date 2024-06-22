Τουλάχιστον 24 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 47 τραυματίστηκαν σε πλήγμα εναντίον καταυλισμού εκτοπισμένων κοντά στη Ράφα, στο νότιο άκρο της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε χθες Παρασκευή το υπουργείο Υγείας στον ελεγχόμενο από τη Χαμάς παλαιστινιακό θύλακα.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι «οβίδες ισραηλινών αρμάτων μάχης» έπληξαν τον καταυλισμό στην περιοχή Μαουάσι, μεταδίδει το Γερμανικό Πρακτορείο Ειδήσεων (dpa).

Μέχρι στιγμής, ο ισραηλινός στρατός αρνείται την ευθύνη. Διαβεβαιώνει ότι διερευνά τις αναφορές, αλλά τα προκαταρκτικά στοιχεία που έχει συγκεντρώσει αναφέρουν ότι για το μακελειό δεν ευθύνονται οι ισραηλινές στρατιωτικές δυνάμεις.

Η Διεθνής Επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού (ΔΕΕΣ) αναφέρει σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter) ότι βλήματα από όπλα μεγάλου διαμετρήματος έπεσαν σε μικρή απόσταση από εγκατάστασή της στη Λωρίδα της Γάζα, γύρω από την οποία έχουν βρει καταφύγιο εκατοντάδες εκτοπισμένοι. Αναφέρει πως το κινητό νοσοκομείο της κατακλύσθηκε από θύματα το απόγευμα της Παρασκευής, κάνοντας λόγο για «22 νεκρούς και 45 τραυματίες».

Στην ανακοίνωση της ΔΕΕΣ υπογραμμίζεται πως επιθέσεις «τόσο κοντά σε ανθρωπιστικές δομές, οι τοποθεσίες των οποίων είναι γνωστές στις αντιμαχόμενες πλευρές και φέρουν ξεκάθαρη σήμανση με το έμβλημα του Ερυθρού Σταυρού, θέτουν σε κίνδυνο τις ζωές αμάχων και μελών του προσωπικού του Ερυθρού Σταυρού».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

