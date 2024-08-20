Η στρατιωτική διοίκηση της Τερνόπιλ στη δυτική Ουκρανία ζήτησε από τους κατοίκους της πόλης να παραμείνουν στα σπίτια τους αφού ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στη διάρκεια της νύκτας, όταν ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές.

«Μην βγαίνετε από τα σπίτια σας αν δεν είναι απαραίτητο, περιορίστε τον χρόνο που περνούν τα παιδιά σε εξωτερικούς χώρους όσο το δυνατόν περισσότερο, κλείστε τα παράθυρα», ανέφερε η στρατιωτική διοίκηση στο Telegram.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων εργάζονται στο σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά τη νύκτα «όταν ήχησαν οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιδρομές».

Προς το παρόν δεν είναι γνωστό σε ποιες εγκαταστάσεις έχει ξεσπάσει πυρκαγιά.

Στο μεταξύ η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε τρεις πυραύλους και 25 drones που εκτόξευσε η Ρωσία στη διάρκεια της νύκτας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της στο Telegram, η ρωσική επίθεση είχε στόχο εννέα επαρχίες της Ουκρανίας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

