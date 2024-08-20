Το υπουργείο Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και παλαιστινιακό μέσο ενημέρωσης ανακοίνωσαν χθες Δευτέρα τον θάνατο δημοσιογράφου, που κατά τις πηγές αυτές χτυπήθηκε την προηγουμένη από ισραηλινά πυρά στο νότιο τμήμα του παλαιστινιακού θυλάκου.

«Το πτώμα του Ιμπραήμ Μουχάρεμπ διακομίστηκε στο νοσοκομείο Νάσερ» της Χαν Γιούνις χθες Δευτέρα, διευκρίνισε το υπουργείο.

Ο ειδησεογραφικός ιστότοπος PDN (Palestinian Daily News), για τον οποίο εργαζόταν κατά κύριο λόγο ο Ιμπραήμ Μουχάρεμπ, ανέφερε πως σκοτώθηκε από «πυρά (...) της ισραηλινής κατοχής εναντίον του και ομάδας δημοσιογράφων» στη συνοικία Χαμάντ της Χαν Γιούνις.

Άλλοι δυο δημοσιογράφοι που βρίσκονταν μαζί του τραυματίστηκαν από πυρά κι εισήχθησαν στο νοσοκομείο Νάσερ της Χαν Γιούνις όπου νοσηλεύονται, μετέδωσε ανταποκριτής του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

Βίντεο που κυκλοφορούν στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία το Γαλλικό Πρακτορείο δεν έχει μπορέσει να επαληθεύσει μέχρι στιγμής, εικονίζουν ισραηλινό τεθωρακισμένο να προωθείται προς το προάστιο Χαμάντ, εν μέσω πυρών. Στα πλάνα, άνδρας με αλεξίσφαιρο γιλέκο που αναγράφει «Τύπος» τρέχει για να ξεφύγει από τις σφαίρες, ενώ φωνή ακούγεται να λέει: «Ο Ιμπραήμ χτυπήθηκε—πού είναι;»

«Το πτώμα του Ιμπραήμ Μουχάρεμπ βρέθηκε (χθες) το πρωί στο προάστιο Χαμάντ», πελώριο συγκρότημα πολυκατοικιών που οικοδομήθηκε από το Κατάρ ώστε να γίνει βιτρίνα της Λωρίδας της Γάζας, αλλά έχει μετατραπεί σε συντρίμμια αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, με έναυσμα έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα τη Χαμάς εναντίον του νότιου Ισραήλ, την 7η Οκτωβρίου.

Χθες στο νοσοκομείο Νάσερ περίπου τριάντα άνθρωποι έψαλαν προσευχή για τους νεκρούς μπροστά στο πτώμα του, κάτω από λευκό νεκρικό σάβανο, πάνω στο οποίο ήταν αφημένο αλεξίσφαιρο γιλέκο που ανέγραφε «Τύπος», κατέγραψε εικονολήπτης του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο ισραηλινός στρατός απέφυγε να εκφραστεί για τις περιστάσεις του θανάτου του δημοσιογράφου χωρίς τις ακριβείς γεωγραφικές συντεταγμένες και αντίγραφο της δελτίου ταυτότητάς του.

«Ο ισραηλινός στρατός δεν βάζει ποτέ εσκεμμένα και δεν θα βάλει ποτέ εσκεμμένα στο στόχαστρο δημοσιογράφους», διαβεβαίωσε πάντως εκπρόσωπός του.

Η Ένωση Παλαιστινίων Δημοσιογράφων καταδίκασε τη «δολοφονία» του μέλους της και κατηγόρησε τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις πως διεξάγουν «οργανωμένη εκστρατεία» με σκοπό τη «δολοφονία δημοσιογράφων» στη Γάζα.

Ο παλαιστίνιος δημοσιογράφος Ιμπραήμ Κανάν, παρών στην κηδεία του Ιμπραήμ Μουχάρεμπ, κατηγόρησε το Ισραήλ πως «σκοτώνει την αλήθεια», «προσπαθεί να εξαφανίσει κάθε ίχνος της μετάδοσης στον έξω κόσμο όσων γίνονται στη Λωρίδα της Γάζας».

Από το ξέσπασμα του πολέμου, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν σκοτώσει πολλούς δημοσιογράφους που κατηγόρησαν κατόπιν ότι ήταν «τρομοκράτες», μέλη του ένοπλου βραχίονα είτε της Χαμάς, είτε του Παλαιστινιακού Ισλαμικού Τζιχάντ.

Η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ) ανέφερε χθες πως καταμέτρησε ως τη 19η Αυγούστου «τουλάχιστον 113 δημοσιογράφους και εργαζόμενους σε ΜΜΕ που σκοτώθηκαν» κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, «την πιο φονική περίοδο για τους δημοσιογράφους αφότου (η ΜΚΟ) άρχισε να τηρεί δεδομένα το 1992» για το φαινόμενο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

