Γάζα: Εννέα νεκροί - ανάμεσά τους τρία παιδιά- από ισραηλινά πλήγματα

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους νωρίς σήμερα το πρωί από ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα, ενώ ο ισραηλινός στρατός επεσήμανε ότι εξαπέλυσε πλήγματα αφού μέλη του δέχθηκαν πυρά τα οποία είχαν ως αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό ενός αξιωματικού.

Από τα πλήγματα αυτά, που σημειώθηκαν στο βόρειο και το νότιο τμήμα της Γάζας, σκοτώθηκαν εννέα άνθρωποι, ανάμεσά τους τρία παιδιά, ενώ άλλοι 31 τραυματίστηκαν, σημείωσε η Πολιτική Προστασία.

Από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε «στοχευμένα πλήγματα» αφού «τρομοκράτες άνοιξαν πυρ» εναντίον στρατιωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.