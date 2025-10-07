Ευρωπαϊκή Ένωση και Ιαπωνία θα ενισχύσουν τους ερευνητικούς τους δεσμούς

Η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) και η Ιαπωνία συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς οι διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση της Ιαπωνίας με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το τέλος του 2025.

Στη συνάντησή τους στο Κιότο, η Επίτροπος Νεοφυών Επιχειρήσεων, Έρευνας και Καινοτομίας, Εκατερίνα Ζαχαρίεβα, και ο Ιάπωνας Υπουργός Επιστημών και Τεχνολογικής Πολιτικής, Μινόρου Κιούτσι, εξήραν τη σημασία της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των παγκόσμιων προκλήσεων και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Η συμφωνία θα ανοίξει την πόρτα στους Ιάπωνες ερευνητές να προσχωρήσουν επί ίσοις όροις με τους Ευρωπαίους εταίρους τους στο πρόγραμμα εργασίας 2026/2027 του «Ορίζων Ευρώπη», ιδίως στο πλαίσιο του πυλώνα ΙΙ που χρηματοδοτεί έργα για το κλίμα, την ενέργεια, την κινητικότητα, τον ψηφιακό τομέα, τη βιομηχανία, το διάστημα και την υγεία.

Η Επίτροπος Ζαχαρίεβα δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη και η Ιαπωνία διαθέτουν το ταλέντο και την τεχνολογία, όμως πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε μαζί. Η σύνδεση με το “Ορίζων Ευρώπη” θα μας δώσει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας στους ερευνητές και τις ερευνήτριές μας την ευκαιρία να κάνουν ανακαλύψεις που στη συνέχεια θα εφαρμοστούν στα νοσοκομεία, στους λογαριασμούς ενέργειας και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιούν καθημερινά οι πολίτες. Αυτή είναι η συνεργασία στην πράξη.»

Οι δύο πλευρές εξέφρασαν επίσης την ικανοποίησή τους για μια νέα έκθεση της ομάδας εμπειρογνωμόνων ΕΕ–Ιαπωνίας για τα προηγμένα υλικά, στην οποία επισημαίνονται οι κοινές ανάγκες στους τομείς των κατασκευών, της ενέργειας, της κινητικότητας, των ηλεκτρονικών, και της έρευνας που βασίζεται σε δεδομένα. Οι προτεραιότητες αυτές θα είναι στο επίκεντρο των μελλοντικών έργων και των διαλόγων πολιτικής.

Η Ιαπωνία είναι στρατηγικός εταίρος της ΕΕ στους τομείς της επιστήμης και της καινοτομίας εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες. Οι επίσημες διαπραγματεύσεις για τη σύνδεση με το πρόγραμμα «Ορίζων Ευρώπη» ξεκίνησαν τον Νοέμβριο του 2024.

Αθηνά Παπακώστα

