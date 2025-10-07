Επίθεση με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας σε βιομηχανική εγκατάσταση στο Τιούμεν της Σιβηρίας, σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών. Πρόκειται για το πρώτο περιστατικό αυτού του είδους στην πόλη, η οποία βρίσκεται σε απόσταση άνω των 1.800 χιλιομέτρων από τα ουκρανικά σύνορα.

Οι ρωσικές περιφερειακές αρχές ανέφεραν μέσω Telegram ότι τρία μη επανδρωμένα αεροσκάφη εντοπίστηκαν και εξουδετερώθηκαν στον χώρο εταιρίας στη συνοικία Αντιπίνο, στην ανατολική πλευρά του Τιούμεν.

Η προέλευση των drones δεν έχει διευκρινιστεί, ενώ η Ουκρανία μέχρι στιγμής δεν έχει αναλάβει την ευθύνη για την επίθεση. Τοπικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν πως στόχος αποτέλεσε μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου της περιοχής.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι οι υπηρεσίες διάσωσης που έσπευσαν στο σημείο απέτρεψαν την έκρηξη των drones. Ωστόσο, σύμφωνα με το MegaTioumen και μαρτυρία αυτόπτη μάρτυρα, μια δομή ψύξης στο διυλιστήριο επλήγη από την επίθεση.

Η περιφέρεια Τιούμεν, γνωστή για τα πλούσια κοιτάσματα υδρογονανθράκων, δεν είχε δεχθεί μέχρι σήμερα αντίστοιχη επίθεση από την έναρξη της ρωσικής επέμβασης στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Τους τελευταίους μήνες, η Ουκρανία έχει πραγματοποιήσει πολλαπλά πλήγματα σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου ως απάντηση στους μαζικούς ρωσικούς βομβαρδισμούς, γεγονός που συνέβαλε στην αύξηση της τιμής της βενζίνης στη Ρωσία.

Τον Ιούνιο, ο ουκρανικός στρατός είχε επίσης εξαπολύσει επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε ρωσικές αεροπορικές βάσεις στη Σιβηρία και την Αρκτική, μακριά από τη γραμμή του μετώπου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.