Συνεχίζονται τα προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου - Ακυρώθηκαν 16 πτήσεις

Συνεχίζονται τα προβλήματα στο αεροδρόμιο Χίθροου του Λονδίνου, με τουλάχιστον 16 πτήσεις να ακυρώνονται σήμερα, Πέμπτη, μια ημέρα μετά το τεχνικό πρόβλημα που σημειώθηκε στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της Βρετανίας και προκάλεσε εναέριο χάος.

Οι πτήσεις που ακυρώθηκαν ήταν αναχωρήσεις προς Βρυξέλλες και Τορόντο και αφίξεις από Νέα Υόρκη και Βερολίνο.

Η εταιρεία ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας NATS ανέφερε χτες, Τετάρτη, πως αντιμετώπισε τεχνική δυσλειτουργία στο σύστημα ραντάρ και καθοδήγησης πτήσεων που καλύπτει τη νότια Αγγλία, με πολλά αεροδρόμια να επηρεάζονται, ενώ αργότερα δήλωσε πως το πρόβλημα αποκαταστάθηκε.

Η υπουργός Μεταφορών της Βρετανίας δήλωσε ότι θα συναντηθεί με τον διευθύνοντα σύμβουλο της NATS «για να κατανοήσει τι συνέβη και πώς μπορούμε να αποτρέψουμε την επαναληφθεί κάτι αντίστοιχο».

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μεγάλης έκτασης σε διάστημα μικρότερο του έτους για την NATS, γεγονός που προκαλεί έντονο προβληματισμό σχετικά με την ανθεκτικότητα των συστημάτων ελέγχου πτήσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.

