Ο κυβερνήτης της ρωσικής περιφέρειας Πένζα δήλωσε σήμερα Πέμπτη ότι ουκρανικά drones έπληξαν μια τοπική βιομηχανική εγκατάσταση.

Σε ξεχωριστό περιστατικό, η κρατική σιδηροδρομική εταιρεία της Ρωσίας ανέφερε ότι θραύσματα από drone έπληξαν σιδηροδρομικές υποδομές, διακόπτοντας προσωρινά τα δρομολόγια τρένων στη νότια περιφέρεια του Βόλγκογκραντ.

Το ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι κατέρριψε 32 ουκρανικά drones σε διάφορες περιφέρειες της χώρας.

Οι ρωσικές βιομηχανικές εγκαταστάσεις δέχονται τακτικά επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη κατά τη διάρκεια του πολέμου.

