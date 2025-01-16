Η ΕΕ ανακοίνωσε σήμερα τη χορήγηση ανθρωπιστικής βοήθειας 120 εκατομμυρίων ευρώ για τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την ανακοίνωση χθες, Τετάρτη, συμφωνίας για κατάπαυση του πυρός στον παλαιστινιακό αυτόν θύλακα.

Η βοήθεια αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση της «καταστροφικής κατάστασης» στη Γάζα, διευκρίνισε εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη διάρκεια της καθημερινής ενημέρωσης των δημοσιογράφων στις Βρυξέλλες.

Προβλέπεται κυρίως η χορήγηση έκτακτης επισιτιστικής βοήθειας, ιατρικής βοήθειας και εξοπλισμών που θα επιτρέψουν να βελτιωθεί η πρόσβαση σε πόσιμο νερό, σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Περίπου 3.800 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας μεταφέρθηκαν εξάλλου αεροπορικώς για να βοηθήσουν τον πληθυσμό της Γάζας.

Η ΕΕ χαιρέτισε χθες την ανακοίνωση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα και σήμερα δήλωσε ότι ελπίζει πως αυτή θα επιτρέψει «καλύτερη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια» και ότι αυτή «η βοήθεια θα διανεμηθεί αποτελεσματικά σε αυτούς που την έχουν ανάγκη», υπογράμμισε άλλος εκπρόσωπος της Κομισιόν, απαντώντας σε ερώτηση που έγινε στη διάρκεια της ενημέρωσης των δημοσιογράφων.

Η Επίτροπος που είναι αρμόδια για τη διαχείριση Κρίσεων Χάτζα Λαχμπίμπ συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες με τον Παλαιστίνιο πρωθυπουργό Μοχάμεντ Μουστάφα. «Συζητήσαμε για τις τεράστιες ανάγκες στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και για τα μέσα να ανταποκριθούμε σε αυτές», σημείωσε η Επίτροπος σε ανάρτησή της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, στην οποία διευκρίνισε ότι θα μεταβεί σύντομα στα παλαιστινιακά εδάφη.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

