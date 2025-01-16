Ο Πάπας Φραγκίσκος έπεσε στο σπίτι του και χτύπησε το χέρι του

Ο Πάπας Φραγκίσκος τραυμάτισε το δεξί του χέρι μετά από πτώση στην κατοικία του, αλλά δεν υπέστη κανένα κάταγμα, ανακοίνωσε το Βατικανό την Πέμπτη.

«Σήμερα το πρωί, λόγω πτώσης στο σπίτι της Σάντα Μάρτα, ο Πάπας Φραγκίσκος υπέστη θλάση στο δεξί αντιβράχιο, χωρίς κατάγματα. Το χέρι ακινητοποιήθηκε για προληπτικούς λόγους» αναφέρεται σε ανακοίνωση.

Ο ποντίφικας έγινε 88 ετών τον Δεκέμβριο.

Πηγή: skai.gr

