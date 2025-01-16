Η πολιτική προστασία στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα ότι 73 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στον θύλακα μετά την ανακοίνωση της σύναψης συμφωνίας εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, κάνοντας λόγο για «μεγάλη εντατικοποίηση» των ισραηλινών βομβαρδισμών.

«Αφού ανακοινώθηκε η εκεχειρία, οι ισραηλινές δυνάμεις κατοχής σκότωσαν 73 ανθρώπους, μεταξύ των οποίων 20 παιδιά και 25 γυναίκες» σε βομβαρδισμούς που είχαν κυρίως στόχο την πόλη της Γάζας αλλά και τη Χαν Γιούνις, δήλωσε ο Μαχμούντ Μπασάρ, εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «230 άνθρωποι τραυματίστηκαν» από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς «οι οποίοι συνεχίζονται».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

