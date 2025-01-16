Σε λίγες ημέρες η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ θα κάνει και πάλι την εμφάνισή της στον Λευκό Οίκο στο πλευρό του συζύγου της και εκλεγμένου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ και ένα από τα ερωτήματα που προκύπτει είναι τι θα φορέσει.

Το πρώην μοντέλο είχε επιλέξει να φορέσει στην ορκωμοσία του Τραμπ το 2017 ένα γαλάζιο φόρεμα από κασμίρ και ένα μπολερό αξίας 5.500 λιρών από τον Αμερικανό σχεδιαστή Ralph Lauren – ένας από τους λίγους σχεδιαστές που προσφέρθηκαν να δημιουργήσουν ένα ρούχο για την πρώτη Κυρία από σεβασμό στο γραφείο της προεδρίας. Τώρα όμως τα πράγματα φαίνεται να έχουν αλλάξει.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η 54χρονη Μελάνια κατακλύζεται πλέον από προσφορές διάσημων οίκων μόδας, σχεδόν από όλους, συμπεριλαμβανομένων των Versace και Christian Dior.

Η Τόνι Χολτ Κράμερ, η 86χρονη που ίδρυσε το 2015 την γυναικεία ομάδα στήριξης για τον Ντόναλντ Τραμπ με την επωνυμία «The Trumpettes» και στενή φίλη τόσο του Τραμπ όσο και της συζύγου του, είπε: «Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά αυτή τη φορά. Όταν ο Πρόεδρος Τραμπ εξελέγη για πρώτη φορά το 2016, η Μελάνια είχε πράγματι πολύ άσχημη μεταχείριση. Οι άνθρωποι μίλησαν εναντίον της και αρνούνταν να την ντύσουν. Την απέφευγαν και της φέρθηκαν αποκρουστικά, αλλά δεν εκανε τίποτα άλλο από το να σταθεί στο επίπεδό της. Πρέπει να της ήταν δύσκολο. Τώρα οι άνθρωποι εκλιπαρούν να την ντύσουν».

Ο Τζέρεμι Σκοτ, πρώην δημιουργικός διευθυντής του οίκου μόδας Moschino και αγαπημένος των σταρ όπως της Beyonce και της Lady Gaga, είπε χαρακτηριστικά πριν από την πρώτη ορκωμοσία του Τραμπ ότι «δεν θα σχεδίαζε ποτέ» για τη Μελάνια.

«Προφανώς (η Μελάνια) φαίνεται υπέροχη, αλλά δεν μπορώ να το διαχωρίσω από αυτό που είναι. Δεν ξέρω τη Μελάνια», είπε.

Και η Γαλλίδα σχεδιάστρια μόδας Σοφί Τεαλέ, στην πελατεία της οποίας συπεριλαμβάνονται η Μισέλ Ομπάμα, η Τζένιφερ Λόπεζ και η Όπρα Γουίνφρεϊ, με ανοιχτή επιστολή καλούσε τους συναδέλφους της σχεδιαστές να μην ντύσουν τη νέα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ εξαιτίας της ρατσιστικής και ξενοφοβικής ρητορικής στην προεκλογική εκστρατεία του συζύγου της. «Δεν θα συμμετάσχω στο ντύσιμο ή σε συναναστροφή με οποιονδήποτε τρόπο με την επόμενη Πρώτη Κυρία. Η ρητορική ρατσισμού, σεξισμού και ξενοφοβίας που εξαπέλυσε στην προεκλογική του εκστρατεία ο σύζυγός της είναι ασυμβίβαστη με τις κοινές αξίες με τις οποίες ζούμε», αναφέρει στην επιστολή της τον Νοέμβριο του 2016.

Ενώ η τελική επιλογή της Μελάνια για την ενδυμασία στην ορκωμοσία είναι ακόμα «στον αέρα», ο επί χρόνια φίλος της σχεδιαστής Ερβέ Πιέρ προτιμά μια αμερικανική μάρκα για εκείνη.

«Η αλήθεια είναι ότι κανείς δεν ξέρει τι θα φορέσει η Μελάνια, αλλά θα είναι ένα ρούχο που θα μείνει στην ιστορία. Η διάθεση είναι πολύ διαφορετική αυτή τη φορά. Ο κόσμος ψήφισε συντριπτικά υπέρ του Προέδρου Τραμπ, οπότε, φυσικά, όλοι θέλουν να ντύσουν τη Μελάνια» δήλωσε η Χολτ Κράμερ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.