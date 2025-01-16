Το Λος Άντζελες, το αστικό κέντρο με τον δεύτερο μεγαλύτερο πληθυσμό στις ΗΠΑ, το οποίο δοκιμάζεται για πάνω από μια εβδομάδα από καταστροφικές πυρκαγιές, πήρε μια ανάσα χθες Τετάρτη, χάρη στη μείωση της έντασης των σφοδρών ανέμων που τροφοδοτούσαν τις φλόγες, ενώ ο απολογισμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε οριακά προς τα κάτω, στους 24 νεκρούς, από την ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας.

Χιλιάδες πυροσβέστες συνεχίζουν ακόμη τις προσπάθειες να περιορίσουν τις φωτιές, που ενδέχεται να είναι οι πιο καταστροφικές που έχουν πλήξει ποτέ τις ΗΠΑ, με τις ζημίες να εκτιμάται πως ίσως φθάσουν τα 275 δισεκατομμύρια δολάρια.

Οι ζημιές είναι εκτεταμένες: πάνω από 12.000 σπίτια, άλλα κτίρια και οχήματα έχουν υποστεί καταστροφές, μερικές ή ολοσχερείς. Και δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι παραμένουν εξαναγκαστικά εκτοπισμένοι.

Μετεωρολόγοι πάντως εκτιμούν πως τα πράγματα θα βελτιωθούν, καθώς οι άνεμοι που θα πνέουν τις επόμενες ημέρες ίσως φέρουν περισσότερη υγρασία, που θα βοηθούσε, όπως σημείωσε η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS).

Η κατάσταση αναμενόταν να «βελτιωθεί καθαρά» σήμερα, αν και θα παραμείνει «ανησυχητική» κατά τόπους, είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Ράιαν Κίτελ της NWS, προειδοποιώντας ταυτόχρονα πως στις αρχές της επόμενης εβδομάδα οι άνεμοι θα είναι πιο ξηροί.

Οι δυο κυριότερες εστίες, που έπληξαν το εύπορο προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς και την κοινότητα Αλταντίνα, απανθρακώνοντας πάνω από 160.000 στρέμματα, συνέχιζαν ακόμη χθες να μην έχουν ελεγχθεί.

Σύμφωνα με την αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος του Λος Άντζελες Κριστίν Κράουλι, αισθητήρες υπέρυθρων έδειχναν πως «υπήρχαν ακόμη πολλά θερμά σημεία».

Οι πυροσβέστες που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις από διάφορες περιοχές των ΗΠΑ, αλλά και από το Μεξικό, προσπαθούν να ελέγξουν τις εστίες το ταχύτερο δυνατόν ώστε «να εμποδίσουν οποιαδήποτε εξάπλωση της φωτιάς εκτός της περιμέτρου», πρόσθεσε.

Αφού ανέβηκε προχθές Τρίτη στους 25 νεκρούς, ο απολογισμός των θυμάτων αναθεωρήθηκε, μειώθηκε ξανά στους 24. Η ιατροδικαστική υπηρεσία της κομητείας του Λος Άντζελες εξήγησε πως ένα από τα πτώματα που καταμετρήθηκε δεν ανήκε σε ανθρώπινο ον, ενώ διενεργεί έρευνα για ακόμη έναν πιθανό θάνατο ανθρώπου.

Ωστόσο, ο απολογισμός ενδέχεται ακόμη να γίνει πολύ πιο βαρύς, καθώς δεν έχουν ακόμη ερευνηθεί εκατοντάδες κτίρια.

Η ζωή απέχει παρασάγγας από το να έχει επιστρέψει στην ομαλότητα στην πόλη των Αγγέλων.

Τα παιδιά οικογενειών που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, ή τα σχολεία των κοινοτήτων τους υπέστησαν ζημιές, άρχισαν να φιλοξενούνται σε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Οι επιχειρήσεις, οι προσπάθειες, οι πρωτοβουλίες, τα μέτρα πολιτών και φορέων για τη στήριξη των πυροπαθών πολλαπλασιάζονται, με τις αρχές να προτείνουν πολλές και διάφορες υποδομές, εγκαταστάσεις, αντικατάσταση αδειών οδήγησης, κάλυψη των εξόδων διαμονής σε ξενοδοχεία κ.λπ..

Ιδιωτικές πρωτοβουλίες συνεχίζουν να εκδηλώνονται με χιλιάδες εθελοντές να μοιράζουν τρόφιμα, ρούχα, παιδιά είδη στους πληγέντες.

Ο κινηματογραφικός αστέρας Λεονάρντο ΝτιΚάπριο, που ζει στη Μάλιμπου, ανακοίνωσε δωρεά ενός εκατομμυρίου δολαρίων σε συνεργασία με τη μη κυβερνητική οργάνωση Rewild. Ομοίως οι γνωστές ηθοποιοί Τζέιμι Λι Κέρτις και Εύα Λογκόρια.

Οι ομοσπονδιακές αρχές άρχισαν να διενεργούν έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια των πυρκαγιών, που αποτελούν αντικείμενο διαφόρων θεωριών.

«Ξέρουμε πως όλοι θέλετε απαντήσεις... τις αξίζετε. Η ATF θα σας δώσει απαντήσεις, αφού ολοκληρωθεί η έρευνα σε βάθος», δήλωσε ο Χοσέ Μεντίνα, εκπρόσωπος της ομοσπονδιακής υπηρεσίας που είναι αρμόδια ιδίως για τον έλεγχο των εκρηκτικών και των όπλων.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

