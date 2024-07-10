Γάζα: 29 νεκροί σε νέο βομβαρδισμό σχολείου αποδιδόμενο στο Ισραήλ

Είκοσι εννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν χθες Τρίτη στον βομβαρδισμό σχολείου που φιλοξενεί εκτοπισμένους στη νότια Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε η Χαμάς, καταγγέλλοντας ενέργεια ενταγμένη στη «γενοκτονία» που διαπράττει κατ’ αυτή το Ισραήλ, οι ένοπλες δυνάμεις του οποίου συνεχίζουν ταυτόχρονα την επίθεσή τους στο βόρειο τμήμα του θυλάκου.

Ο πόλεμος, που διανύει τον 10ο μήνα του, δεν γνωρίζει καμιά ανάπαυλα, την ώρα που αναμένεται να διεξαχθούν νέες έμμεσες διαπραγματεύσεις στο Κατάρ με την ελπίδα να συμφωνηθεί κατάπαυση του πυρός και απελευθέρωση ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Πρόκειται για ανθρώπους που απήχθησαν όταν εξαπολύθηκε η άνευ προηγουμένου έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου, που το Ισραήλ ανταπέδωσε εξαπολύοντας στρατιωτικές επιχειρήσεις ευρείας κλίμακας στη Λωρίδα της Γάζας, όπου κυβερνά το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα από το 2007.

«Βομβαρδισμός έπληξε την είσοδο του σχολείου Αλ Άουντα της Αμπασάν, στην ανατολική Χαν Γιούνις» (νότια) και «υπάρχουν 29 μάρτυρες», ανέφερε ιατρική πηγή στο νοσοκομείο Νάσερ της πόλης.

Η Χαμάς πρόσαψε τον βομβαρδισμό στο Ισραήλ δίνοντας τον ίδιο απολογισμό, 29 νεκρούς, «στην πλειονότητά τους παιδιά και γυναίκες».

«Η σφαγή αυτή είναι η συνέχιση του εγκλήματος της γενοκτονίας που διαπράττει ο στρατός κατοχής εναντίον του λαού μας για 10ο συνεχόμενο μήνα», κατήγγειλε η υπηρεσία Τύπου του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως επαληθεύει τις πληροφορίες για τον βομβαρδισμό, τον τέταρτο με στόχο σχολείο σε ισάριθμες ημέρες στη Λωρίδα της Γάζας, μικροσκοπικό θύλακο που ρημάζεται από τους βομβαρδισμούς κι απειλείται από λιμό.

Άλλα τρία σχολεία, που έχουν μετατραπεί σε κέντρα φιλοξενίας εκτοπισμένων, επλήγησαν από το Σάββατο σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς με τουλάχιστον 20 νεκρούς, σύμφωνα με παλαιστινιακές πηγές. Σε αυτές τις τρεις περιπτώσεις οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως οι στόχοι ήταν «τρομοκράτες», καθώς κατηγορούν συχνά τη Χαμάς πως «χρησιμοποιεί» άμαχους σαν «ανθρώπινες ασπίδες».

Στο βόρειο τμήμα του θυλάκου, ισραηλινά στρατεύματα βομβάρδισαν από αέρα και γη την πόλη της Γάζας, κατά τη διάρκεια νέας μεγάλης επιχείρησης εναντίον του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς, που χαρακτηρίζεται τρομοκρατική οργάνωση από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και την ΕΕ.

Διεξάγονται οι «πιο εντατικές» μάχες «εδώ και μήνες», σύμφωνα με τη Χαμάς, την οποία το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου.

Την 27η Ιουνίου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν μεγάλη χερσαία επιχείρηση στη Σουτζάια, στο ανατολικό τμήμα της πόλης της Γάζας, προτού την επεκτείνουν προχθές Δευτέρα σε κεντρικές συνοικίες, όπου «δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι», σύμφωνα με τον ΟΗΕ, διατάχθηκαν να απομακρυνθούν εσπευσμένα.

Με τα πόδια, με αυτοκίνητα και κάρα, Παλαιστίνιοι, στην πλειονότητά τους γυναίκες και παιδιά, έφευγαν μεταφέροντας λιγοστά υπάρχοντά τους.

«Είχαμε εκτοπιστεί στη Ντάρατζ (συνοικία της Γάζας), μετά στο νοσοκομείο ας Σίφα, μετά στις έδρες υπουργείων, και τώρα φύγαμε από την ατ Τούφα (συνοικία της Γάζας). Πού υποτίθεται πως πρέπει να πάμε;», διερωτήθηκε η Ουμ Νιμρ αλ Τζαμάλ. «Φύγαμε τρέχοντας, για να σώσουμε τη ζωή μας, δεν πήραμε τίποτα», πρόσθεσε.

«Έχουμε ξανά περίπου 350.000 ανθρώπους στους δρόμους. Και, από την έναρξη του πολέμου, σχεδόν όλοι οι κάτοικοι της Γάζας έχουν εκτοπιστεί μια, δυο, τρεις, τέσσερις ή πέντε φορές, κάτι που δείχνει πως δεν υπάρχει απολύτως καμία ασφαλής τοποθεσία» στον θύλακο, σχολίασε ο γενικός επίτροπος του Γραφείου Αρωγής και Έργων των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους Πρόσφυγες στην Εγγύς Ανατολική (UNRWA), ο Φιλίπ Λαζαρινί.

Στη Γενεύη, δέκα ανεξάρτητοι ειδικοί του ΟΗΕ κατηγόρησαν το Ισραήλ πως διεξάγει «εκστρατεία λιμοκτονίας» στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία όπως τόνισαν οδηγεί σε θανάτους παιδιών. «Η ισραηλινή εσκεμμένη και στοχευμένη εκστρατεία λιμοκτονίας εναντίον του παλαιστινιακού λαού είναι μορφή γενοκτονικής βίας κι οδηγεί σε λιμό σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας», επέμειναν.

Η ισραηλινή μόνιμη αντιπροσωπεία στις υπηρεσίες του ΟΗΕ στη Γενεύη απέρριψε οργισμένα την κατηγορία.

Η έφοδος του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ την 7η Οκτωβρίου είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.195 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα ισραηλινά δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που απήχθησαν κατά τη διάρκειά της, 116 παραμένουν όμηροι στη Λωρίδα της Γάζας, πλην όμως 42 πιστεύεται πως είναι νεκροί, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων στη Λωρίδα της Γάζας έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι τώρα τουλάχιστον 38.243 άνθρωποι, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του θυλάκου.

Έπειτα από μήνες άκαρπων διαπραγματεύσεων, πηγή ενημερωμένη σχετικά ανέφερε πως σήμερα αναμένονται στη Ντόχα οι επικεφαλής της CIA Γουίλιαμ Μπερνς και της Μοσάντ Δαυίδ Μπαρνέα.

Το Ισραήλ και η Χαμάς συνεχίζουν να κάνουν λόγο για μεγάλες αποκλίσεις, παρότι το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα πλέον δεν χαρακτηρίζει, σύμφωνα με στέλεχός του, αναγκαία προϋπόθεση την κήρυξη μόνιμης κατάπαυσης του πυρός για να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση ομήρων.

Η Χαμάς θα πάρει μέρος στις σημερινές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με πηγή προσκείμενη σε αυτήν.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ από την πλευρά της διαμηνύει πως σε κάθε περίπτωση θα συνεχίσει τον πόλεμο ως την καταστροφή της Χαμάς.

Στο λεγόμενο βόρειο μέτωπο, η ισραηλινή αστυνομία ανακοίνωσε χθες τον θάνατο δυο ανθρώπων στο κατεχόμενο υψίπεδο του Γκολάν εξαιτίας ρουκετών οι οποίες εκτοξεύθηκαν από τον Λίβανο.

Οι ανταλλαγές πυρών ανάμεσα στις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ και τη λιβανική Χεζμπολάx έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες εβδομάδες.

«Νασράλα, αν δεν σταματήσεις τις απειλές και τη βία (...) θα μείνεις στην ιστορία ως ο καταστροφέας του Λιβάνου», πέταξε ο ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών Ισραέλ Κατς, απευθυνόμενος σε δεύτερο πρόσωπο στον ηγέτη της Χεζμπολά Χασάν Νασράλα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

