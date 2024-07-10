Ο κυκλώνας Μπέριλ πλήττει τις νότιες ΗΠΑ - Τουλάχιστον οκτώ νεκροί

Αμερικανικές πολιτείες παρέμεναν σε κατάσταση συναγερμού για πλημμύρες χθες Τρίτη, πριν από το πέρασμα του κυκλώνα Μπέριλ, ο οποίος ήδη στοίχισε τη ζωή σε οκτώ ανθρώπους στις νότιες ΗΠΑ.

Μετά το φονικό πέρασμά του από την Καραϊβική, ο Μπέριλ άρχισε να πλήττει από προχθές Δευτέρα τις νότιες ΗΠΑ, με τις αρχές να καταμετρούν επτά θανάτους στο Τέξας κι έναν στη Λουιζιάνα.

Ο Μπέριλ, που αναβαθμίστηκε ξανά σε κυκλώνα, ενδέχεται να προκαλέσει πλημμύρες από τον νότο «ως τις Μεγάλες Λίμνες» στον βορρά, προειδοποίησε το αμερικανικό κέντρο κυκλώνων και τυφώνων (NHC).

Είναι επίσης πιθανό να χτυπήσουν ανεμοστρόβιλοι κάποιες περιοχές, πρόσθεσε ο οργανισμός, διεύθυνση της αμερικανικής μετεωρολογικής υπηρεσίας.

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην περιφέρεια της Χιούστον, σύμφωνα με τον δήμαρχο της μεγαλούπολης του νότιου Τέξας και την αστυνομία.

Υπάλληλος της δημοτικής αστυνομίας πέθανε εξαιτίας πλημμύρας καθώς πήγαινε στη δουλειά, εξήγησε ο δήμαρχος, ο Τζον Γουίτμιρ, ενώ ακόμη ένας άνθρωπος πέθανε εξαιτίας πυρκαγιάς οφειλόμενης σε κεραυνό. Οι υπόλοιποι δυο θάνατοι οφείλονταν σε πτώσεις δένδρων.

Βορειότερα, στην κομητεία Μπέντον της Λουιζιάνας, γυναίκα σκοτώθηκε όταν δένδρο έπεσε πάνω στο σπίτι της, ανέφερε η αστυνομία μέσω Facebook.

Προτού φθάσει στις ΗΠΑ, ο Μπέριλ άφησε πίσω του τουλάχιστον 10 νεκρούς στην Καραϊβική και στη Βενεζουέλα, καθώς κατατασσόταν στην κατηγορία 5 της πεντάβαθμης κλίμακας Σαφίρ-Σίμσον για τους κυκλώνες.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου poweroutage.us, πάνω από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά συνέχιζαν χθες να μην έχουν ηλεκτροδότηση στο Τέξας. Στη Λουιζιάνα πάντως ο αριθμός τους είχε μειωθεί σε 13.000 και πλέον, κατά την ίδια πηγή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.