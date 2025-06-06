Γάζα: 16 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα

Δεκαέξι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από τον στρατό του Ισραήλ στη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές υγείας, καθώς μια υποστηριζόμενη από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ οργάνωση δήλωσε ότι παρέδωσε βοήθεια στον θύλακα αφού προηγουμένως είχε πει ότι τα κέντρα διανομής βοήθειας που διαχειρίζεται ήταν κλειστά.

Ο στρατός δεν απάντησε αμέσως σχετικά με τις πληροφορίες για θανάτους στη ρημαγμένη από τον πόλεμο Γάζα.

Οι αρχές υγείας ανέφεραν πως τα πλήγματα σκότωσαν ανθρώπους στις περιοχές Τζαμπάλια, Τούφα και Χαν Γιούνις της Λωρίδας της Γάζας.

Αυτόπτες μάρτυρες και υγειονομικοί δήλωσαν στο Ρόιτερς πως ισραηλινά αεροπλάνα και άρματα μάχης ενέτειναν τα πλήγματα στην Τζαμπάλια και στην Μπέιτ Χανούν από τις πρώτες πρωινές ώρες.

Ο στρατός του Ισραήλ εξέδωσε εντολές απομάκρυνσης των κατοίκων από ορισμένα οικοδομικά τετράγωνα της βόρειας Γάζας, όπως ανέφερε σε ανάρτηση στο X ο εκπρόσωπός του στα αραβικά Αβιτσάι Αντράε.

Το υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ Ανθρωπιστικό Ίδρυμα για τη Γάζα (GHF) δήλωσε στο Ρόιτερς μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ότι διένειμε βοήθεια σήμερα, παρότι νωρίτερα είχε ανακοινώσει στην επίσημη σελίδα του στο Facebook ότι οι εγκαταστάσεις του για τη διανομή βοήθειας θα παρέμεναν κλειστές μέχρι νεωτέρας και πως οι κάτοικοι θα έπρεπε να μείνουν μακριά από τις εγκαταστάσεις "για την ασφάλειά τους", έπειτα από σειρά φονικών πυρών.

Το GHF άνοιξε δύο εγκαταστάσεις στη νότια Γάζα χθες, Πέμπτη, αφού την προηγουμένη είχε κλείσει όλους τους χώρους από τους οποίους διένειμε βοήθεια στους Παλαιστινίους έπειτα από σειρά περιστατικών με πυροβολισμούς στην περιοχή. Μέχρι στιγμής διαθέτει τέσσερα κέντρα διανομής.

Η οργάνωση παρακάμπτει τις υπηρεσίες που χορηγούσαν παραδοσιακά βοήθεια και έχει επικριθεί από ανθρωπιστικές οργανώσεις, περιλαμβανομένων των Ηνωμένων Εθνών, για έλλειψη ουδετερότητας, την οποία αρνείται.

Παλαιστίνιοι που έχουν πάρει βοήθεια από εγκαταστάσεις του GHF δήλωσαν στο Ρόιτερς ότι δεν υπάρχει ξεκάθαρο σύστημα διανομής, λέγοντας ότι δεν υπάρχει οργάνωση και χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία χαοτική. Πλάνα που έδωσε στη δημοσιότητα η οργάνωση αυτή την εβδομάδα αποτυπώνουν παρόμοιες σκηνές σε μία από τις εγκαταστάσεις της.

Το GHF ανέστειλε τη διανομή βοήθειας την Τετάρτη και είπε ότι ασκεί πιέσεις στις ισραηλινές δυνάμεις ώστε να βελτιώσουν την ασφάλεια των πολιτών πέρα από την περίμετρο των κέντρων του αφότου δεκάδες Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά κοντά στο κέντρο διανομής της Ράφα επί τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Ο στρατός του Ισραήλ δήλωσε την Κυριακή και η Δευτέρα ότι οι στρατιώτες του έριξαν προειδοποιητικές βολές εναντίον του πλήθους που είχε σπεύσει να παραλάβει επισιτιστική βοήθεια. Την Τρίτη, ανέφερε, οι ισραηλινές δυνάμεις έριξαν επίσης προειδοποιητικά πυρά προτού αρχίσουν να πυροβολούν εναντίον Παλαιστινίων που, όπως είπε, προχωρούσαν προς το μέρος τους. Το GHF έχει πει πως η βοήθεια διανεμήθηκε με ασφάλεια από τις εγκαταστάσεις του χωρίς να σημειωθούν επεισόδια.

Ο εκπρόσωπος του στρατού Αβιτσάι Αντράε έγραψε σήμερα στο Χ ότι οι Παλαιστίνιοι θα έχουν "ελεύθερη διακίνηση" στις εγκαταστάσεις διανομής βοήθειας από τις 06:00 έως τις 18:00, προειδοποίησε όμως πως εκτός αυτών των ωρών η περιοχή θα είναι "κλειστή στρατιωτική ζώνη" και η κίνηση εντός αυτής θα συνιστά σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή.

Το Ισραήλ ενέτεινε και πάλι την επίθεσή του εναντίον της ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς που διοικεί τη Γάζα αφότου έσπασε μια δίμηνη εκεχειρία τον Μάρτιο στον πόλεμο που πυροδότησε η πολυαίμακτη διασυνοριακή επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ στις 7 Οκτωβρίου 2023.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.