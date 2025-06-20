Σύσταση του γερμανικού ΥΠΕΞ για τουρίστες στην Κύπρο

Το γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε επικαιροποιημένη σύσταση για όσους ταξιδεύουν στην Κύπρο, τονίζοντας την ανάγκη για αυξημένη προσοχή και συνετή συμπεριφορά, λόγω της κλιμακούμενης έντασης στη Μέση Ανατολή και ειδικότερα μεταξύ Ισραήλ και Ιράν. Η οδηγία αυτή, όπως διευκρινίζεται, δεν αποτελεί ταξιδιωτική προειδοποίηση, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς παρακολούθησης της κατάστασης και της ετοιμότητας σε περίπτωση επιδείνωσης.

Η συμβολή της εφαρμογής SafeCY στην ενημέρωση και ασφάλεια

Η ανακοίνωση του Υπουργείου εστιάζει στη σημασία της ειδικής εφαρμογής για κινητά «SafeCY», που λειτουργεί αποκλειστικά στην Κύπρο, προσφέροντας συνεχή ενημέρωση για εξελίξεις. Μέσω της εφαρμογής, οι χρήστες μπορούν να εντοπίσουν το πλησιέστερο καταφύγιο έκτακτης ανάγκης και να λάβουν σαφείς οδηγίες για το πώς πρέπει να κινηθούν σε περίπτωση συναγερμού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του κυπριακού Υπουργείου Εσωτερικών, πάνω από 2.200 καταφύγια είναι διαθέσιμα τόσο για κατοίκους όσο και για τουρίστες, γεγονός που ενισχύει σημαντικά το επίπεδο γενικής ασφάλειας.

Επιπλέον, σημειώνεται πως οι έλεγχοι ασφαλείας στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου έχουν εντατικοποιηθεί, χωρίς να σημειώνονται περιορισμοί στις πτήσεις. Ωστόσο, συστήνεται οι ταξιδιώτες να υπολογίζουν μεγαλύτερο χρόνο αναμονής.

Συνολικά, η γερμανική πλευρά συνιστά στους πολίτες της να βρίσκονται σε επαγρύπνηση, να ενημερώνονται διαρκώς και να παρακολουθούν τα τοπικά μέσα ενημέρωσης για οποιαδήποτε εξέλιξη.

Συχνή αξιολόγηση και συνεχής παρακολούθηση του περιβάλλοντος

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η ομάδα αντιμετώπισης κρίσεων της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης στο Υπουργείο Εξωτερικών συναντάται τακτικά από την έναρξη της σύγκρουσης και βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με τις γερμανικές αποστολές στο εξωτερικό». Η έμφαση δίνεται στην παροχή βοήθειας σε Γερμανούς πολίτες επί τόπου, ενώ η πολυπλοκότητα του κλειστού εναέριου χώρου σε Ισραήλ και Ιράν δυσχεραίνει τις αεροπορικές μετακινήσεις. Παρ’ όλα αυτά, ορισμένα συνοριακά περάσματα παραμένουν ανοιχτά για τακτική επιβατική κίνηση, ενισχύοντας τη δυνατότητα επιλογών εξόδου από τη χώρα μέσω ξηράς, αναλόγως των οδηγιών ασφαλείας από τις τοπικές αρχές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Γερμανία διατηρεί ισχύουσες ταξιδιωτικές προειδοποιήσεις για το Ισραήλ, τα Παλαιστινιακά Εδάφη, το Ιράν, το Ιράκ και εν μέρει για τον Λίβανο, ενώ υπάρχει ισχυρή σύσταση αποφυγής μη αναγκαίων ταξιδιών σε Ιορδανία, Μπαχρέιν, Κατάρ, Κουβέιτ, Ομάν, Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι Γερμανοί πολίτες που βρίσκονται σε αυτές τις χώρες καλούνται να αξιολογήσουν ρεαλιστικά την προσωπική τους κατάσταση και να αποφασίσουν ιδία βούληση για πιθανή αναχώρηση.

Η Κύπρος, σε αντίθεση με άλλες χώρες της περιοχής, δεν εντάσσεται στην κατηγορία χωρών με ταξιδιωτική προειδοποίηση για τους Γερμανούς πολίτες. Το νησί έχει αναδειχθεί το τελευταίο διάστημα σε στρατηγικό κόμβο για όσους προσπαθούν είτε να επιστρέψουν στο Ισραήλ είτε να το εγκαταλείψουν, επιβεβαιώνοντας τον κρίσιμο γεωπολιτικό του ρόλο.

Πηγή: Deutsche Welle

