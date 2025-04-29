Η ηλεκτροδότηση έχει αποκατασταθεί σε περίπου 90% της ηπειρωτικής Ισπανίας, μετά τη μαζική διακοπή ρεύματος που έπληξε τη Χερσόνησο του Ιβηρικού το μεσημέρι της Δευτέρας, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ο εθνικός διαχειριστής του δικτύου ηλεκτροδότησης REE (Red Eléctrica de España).

Σύμφωνα με τα στοιχεία της REE, μέχρι τις 04:00 τοπική ώρα (03:00 Ελλάδας), το 87,37% του ηλεκτρικού δικτύου είχε επανέλθει σε λειτουργία, μετά τη γενικευμένη βλάβη που προκάλεσε σημαντικές διακοπές σε πολλές περιοχές.

Η αιτία της διακοπής δεν έχει ακόμη επίσημα προσδιοριστεί, ενώ οι αρμόδιες αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να εντοπίσουν την πηγή της βλάβης και να διασφαλίσουν ότι δεν θα επαναληφθεί.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.