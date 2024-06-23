Μια εβδομάδα πριν από τον πρώτο γύρο των βουλευτικών εκλογών στη Γαλλία, η άκρα δεξιά εισέρχεται στην τελική ευθεία της προεκλογικής περιόδου-αστραπή, όντας πρώτη στις δημοσκοπήσεις, και προσπαθεί να εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία, ακολουθούμενη από την αριστερά και το προεδρικό στρατόπεδο, το οποίο, σε μεγάλη απόσταση, ζητεί ένα «δημοκρατικό άλμα» κατά των άκρων.

Ο Εθνικός Συναγερμός (RN, άκρα δεξιά) και οι σύμμαχοί του, μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος του κόμματος της κεντροδεξιάς Οι Ρεπουμπλικάνοι Ερίκ Σιοτί, συγκεντρώνει μεταξύ 35,5 και 36% των ψήφων, δείχνουν σήμερα αντίστοιχα δημοσκόπηση του Elabe για την εφημερίδα La Tribune και άλλη του ινστιτούτου Ipsos για την εφημερίδα Le Parisien και τον ραδιοσταθμό Radio France.

Το RN προηγείται του Νέου Λαϊκού Μετώπου, συμμαχίας κομμάτων της αριστεράς (27 ως 29,5%) και του στρατοπέδου του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν (19,5 ως 20%).

Προτού εισέλθει στην δεύτερη και τελευταία εβδομάδα αυτής της προεκλογικής περιόδου-αστραπή, ο πρόεδρος του Εθνικού Συναγερμού Ζορντάν Μπαρντελά επιδιώκει να παίξει το χαρτί του πνεύματος συμφιλίωσης και ενότητας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Journal du Dimanche (JDD).

«Εγώ θέλω να συμφιλιώσω τους Γάλλους και να είμαι ο πρωθυπουργός όλων των Γάλλων, αδιακρίτως», δηλώνει, επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα αποδεχθεί τη θέση αν δεν εξασφαλίσει την απόλυτη πλειοψηφία στις βουλευτικές εκλογές.

Αν το επιτύχει, δεσμεύεται να είναι ο «πρωθυπουργός όλων, συμπεριλαμβανομένων αυτών που δεν θα με έχουν ψηφίσει» και υπόσχεται να «σέβεται όλους τους Γάλλους, όποιοι κι αν είναι και από όπου κι αν προέρχονται».

Στο μεταξύ βάζει στο στόχαστρο τον ηγέτη της ριζοσπαστικής αριστεράς Ζαν-Λικ Μελανσόν, τον οποίο θεωρεί τον αντίπαλό του για τον πρωθυπουργικό θώκο, προειδοποιώντας για τον «κίνδυνο της πιο βάναυσης και πιο σεχταριστικής αριστεράς».

Ο Μελανσόν, επικεφαλής του κόμματος «Ανυπότακτη Γαλλία» (LFI), δήλωσε ότι αρνείται «να εξαφανιστεί ή να επιβληθεί» ως πρωθυπουργός αν η αριστερά νικήσει στον δεύτερο γύρο των εκλογών στις 7 Ιουλίου. «Ο κ. Μπαρντελά είναι ο Μακρόν με επικάλυψη ρατσισμού», επιτέθηκε, σημειώνοντας ότι ο αρχηγός του γαλλικού κράτους «κάνει προεκλογική εκστρατεία για να έχουμε έναν πρωθυπουργό του RN (καθώς) περνάει τον χρόνο του χτυπώντας μας».

Στις δημοσκοπήσεις, η δημοτικότητα του Εμανουέλ Μακρόν εξακολουθεί να βρίσκεται σε ελεύθερη πτώση, μολονότι δεν έχει πέσει στο χαμηλότερο ποσοστό που είχε ποτέ, αυτό της κρίσης με τα κίτρινα γιλέκα το 2018: χάνει 4 μονάδες και βρίσκεται στο 28% στο βαρόμετρο του Ipsos για την La Tribune.

Η ίδια τάση παρουσιάζεται και στα ποσοστά που δίνει δημοσκόπηση του Ifop για την Journal du Dimanche, όπου χάνει 5 ποσοστιαίες μονάδες και βρίσκεται στο 26%, ενώ ο πρωθυπουργός του Γκαμπριέλ Ατάλ χάνει επίσης έδαφος (-4 μονάδες), αλλά παραμένει δημοφιλής γύρω στο 40%.

Παγιδευμένο ανάμεσα στον Εθνικό Συναγερμό και το Νέο Λαϊκό Μέτωπο, το προεδρικό στρατόπεδο καλεί σε «δημοκρατικό άλμα» κατά των «άκρων» στον πρώτο γύρο των εκλογών.

«Η χώρα μας χρειάζεται μια τρίτη δύναμη, υπεύθυνη και λογική, ικανή να δράσει και να ρίξει τους τόνους», δήλωσε στην La Tribune η πρόεδρος της απερχόμενης Εθνοσυνέλευσης Γιαέλ Μπρον Πιβέ.

Η αιφνίδια απόφαση του Εμανουέλ Μακρόν να προκηρύξει πρόωρες εκλογές μετά την αποτυχία του στις Ευρωεκλογές της 9ης Ιουνίου απέναντι στον Εθνικό Συναγερμό –ο οποίος εξασφάλισε διπλάσιες ψήφους στις εκλογές αυτές από το κόμμα του, την Αναγέννηση— είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που βάζει από την άνοδό του στην εξουσία το 2017.

Ο Γάλλος πρόεδρος, ο οποίος αντιμετώπισε δυσκολίες στην εφαρμογή της ατζέντας του από τότε που έχασε την πλειοψηφία στην Εθνοσυνέλευση στις βουλευτικές του Ιουνίου του 2022, υπερασπίστηκε την απόφασή του ως μια απαραίτητη επιλογή για να «ξεκαθαρίσει» το πολιτικό τοπίο.

Ο αρχηγός του γαλλικού κράτους, η θητεία του οποίου ολοκληρώνεται το 2027, απέκλεισε το ενδεχόμενο να παραιτηθεί όποια κι αν είναι η έκβαση των βουλευτικών εκλογών.

Ωστόσο στην περίπτωση που ο Εθνικός Συναγερμός αναδειχθεί ξεκάθαρος νικητής των εκλογών, «το ηθικό του σφάλμα θα είναι απολύτως τεράστιο», σημείωσε ο Βενσάν Μαρτινί, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο Πανεπιστήμιο της Νίκαιας, στη νοτιοανατολική Γαλλία, και «μπορούμε να φανταστούμε ότι η μόνη έντιμη λύση θα είναι (η) παραίτησή (του)».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.