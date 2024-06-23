Ακυρώσεις και σημαντικές καθυστερήσεις αναμένεται να υπάρξουν στις πτήσεις που αναχωρούν από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στη Βρετανία, έπειτα από διακοπή ρεύματος στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο Sky News.

Ένα πρόβλημα με την παροχή ρεύματος επηρέασε το αεροδρόμιο και αριθμό άλλων κτιρίων, πρόσθεσε το δίκτυο, διευκρινίζοντας ότι η ηλεκτροδότηση έχει τώρα αποκατασταθεί, αλλά ο αντίκτυπος θα επηρεάσει τις υπηρεσίες καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Power cut at Manchester Airport T2 & T3 landed at all been brought to T1 baggage thrown on any carousel no communication at all prams just left on the floor without being told @TUIUK reps didn’t have a clue what was happening. Good Luck everyone! pic.twitter.com/jgCFVJc796 — Katie Phillips (@katie_seaman) June 23, 2024

Οι επιβάτες που βρίσκονται ήδη μέσα στο αεροδρόμιο αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις. Στους επιβάτες μεταγενέστερων πτήσεων συνιστάται να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους από την αεροπορική τους εταιρεία προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε το Sky News.

Thank goodness I am going home now but I feel so sorry for all those poor people at Manchester Airport can't believe one power cut could cause such CHAOS pic.twitter.com/OjyKY0JQL0 — Ian The Shrew Jones 🔰 (@theshrew88) June 23, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

