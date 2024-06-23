Λογαριασμός
Χάος στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ από διακοπή ρεύματος - Για ακυρώσεις και καθυστερήσεις στις πτήσεις κάνει λόγο το Sky News

Ένα πρόβλημα με την παροχή ρεύματος επηρέασε το αεροδρόμιο και αριθμό άλλων κτιρίων, μετέδωσε το Sky News 

Ακυρώσεις και σημαντικές καθυστερήσεις αναμένεται να υπάρξουν στις πτήσεις που αναχωρούν από το αεροδρόμιο του Μάντσεστερ στη Βρετανία, έπειτα από διακοπή ρεύματος στην περιοχή, μετέδωσε σήμερα το δίκτυο Sky News.

Ένα πρόβλημα με την παροχή ρεύματος επηρέασε το αεροδρόμιο και αριθμό άλλων κτιρίων, πρόσθεσε το δίκτυο, διευκρινίζοντας ότι η ηλεκτροδότηση έχει τώρα αποκατασταθεί, αλλά ο αντίκτυπος θα επηρεάσει τις υπηρεσίες καθ'όλη τη διάρκεια της ημέρας.

Οι επιβάτες που βρίσκονται ήδη μέσα στο αεροδρόμιο αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις και πιθανές ακυρώσεις. Στους επιβάτες μεταγενέστερων πτήσεων συνιστάται να ενημερώνονται για την κατάσταση της πτήσης τους από την αεροπορική τους εταιρεία προτού μεταβούν στο αεροδρόμιο, πρόσθεσε το Sky News.

