Βόρεια Μακεδονία: Ψήφο εμπιστοσύνης στη κυβέρνηση του Μίτσκοσκι δίνει απόψε η Βουλή

Συνεχίζεται σήμερα η συζήτηση στη Βουλή της Βόρειας Μακεδονίας επί των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης, της οποίας θα ηγηθεί το δεξιό κόμμα VMRO-DPMNE, με πρωθυπουργό τον αρχηγό του κόμματος, Χρίστιαν Μίτσκοσκι.

Η συνεδρίαση της Βουλής ξεκίνησε χθες Σάββατο και αναμένεται να ολοκληρωθεί αργά σήμερα το βράδυ, με την ονομαστική ψηφοφορία για την παροχή ψήφου εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και την ορκωμοσία των νέων μελών του υπουργικού συμβουλίου της χώρας.

Η σημερινή συνεδρίαση της Βουλής ξεκινά στις 11:00 (τοπική ώρα, 12:00 ώρα Ελλάδας).

Ο εντολοδόχος πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας, Χρίστιαν Μίτσκοσκι, κατά την ανάγνωση των προγραμματικών δηλώσεων της νέας κυβέρνησης αποκάλεσε τρεις φορές τη χώρα «Μακεδονία», χωρίς να χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της.

Ο Χρίστιαν Μίτσκοσκι δήλωσε πριν από μερικές ημέρες ότι στην ορκωμοσία της κυβέρνησής του θα χρησιμοποιήσει τη συνταγματική ονομασία της χώρας (σ.σ. Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας).

Στη νέα κυβέρνηση της χώρας, της οποίας θα ηγηθεί το VMRO-DPMNE, θα συμμετέχουν επίσης ο αντιπολιτευόμενος αλβανικός συνασπισμός «Αξίζει» και το νεοσύστατο σλαβικό κόμμα «Ξέρω», του δημάρχου του Κουμάνοβο, Μάξιμ Ντιμιτρίεφσκι.

Η τρικομματική αυτή κυβέρνηση θα διαθέτει στη Βουλή τη στήριξη 78 βουλευτών, εκ των 120 που αριθμεί συνολικά η Βουλή και θα διαθέτει άνετη κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

Η νέα κυβέρνηση στη χώρα σχηματίζεται μετά τις βουλευτικές εκλογές που διεξήχθησαν στη Βόρεια Μακεδονία στις 8 Μαϊου και στις οποίες επικράτησε με μεγάλη διαφορά το VMRO-DPMNE.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

