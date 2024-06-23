Ερυθρά Θάλασσα: Αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν τρία πλωτά drones των Χούθι

Εμπορικό πλοίο υπέστη ζημιά από επίθεση με drone στα ανοιχτά της Υεμένης, όπου οι αντάρτες Χούθι έχουν αυξήσει τις επιθέσεις τους κατά του εμπορικού ναυτικού, ανακοίνωσε σήμερα ο βρετανικός φορέας ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO, προσθέτοντας ότι το πλήρωμα είναι "σώο και αβλαβές".

Το πλοίο μπόρεσε να συνεχίσει την πορεία του προς το επόμενο λιμάνι που είχε προγραμματιστεί στο δρομολόγιό του, διευκρίνισε ο UKMTO σε ανάρτησή του στο X.

Εντωμεταξύ, όπως ανακοίνωσε σήμερα το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, το οποίο είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM), οι Αμερικανικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια του τελευταίου 24ωρου στην Ερυθρά Θάλασσα κατέστρεψαν τρία πλωτά drones των Χούθι.

June 20 U.S. Central Command Update



TAMPA, Fla.- In the past 24 hours, U.S. Central Command (USCENTCOM) forces successfully destroyed four Iranian-backed Houthi uncrewed surface vessels (USV) in the Red Sea and two uncrewed aerial systems (UAS) over the Red Sea.



There were… pic.twitter.com/3gQXKrtxQO — U.S. Central Command (@CENTCOM) June 20, 2024

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι οι υποστηριζόμενοι από το Ιράν αντάρτες της Υεμένης εκτόξευσαν τρεις βαλλιστικούς πυραύλους προς τον Κόλπο του Άντεν, χωρίς να υπάρξουν αναφορές για τραυματισμούς ή ζημιές.

Η CENTCOM διαψεύδει κατηγορηματικά τον ισχυρισμό των Χούθι περί επιτυχημένης επίθεσής τους στο αμερικανικό αεροπλανοφόρο USS Dwight D. Eisenhower.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

