Στα Ηλύσια Πεδία ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ - Υποβάλλει την παραίτησή του

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Μακρόν θα αποδεχθεί την πρόταση παραίτησης του Ατάλ.

Γκαμπριέλ Ατάλ

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ  βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων προκειμένου να ζητήσει από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την παραίτησή του.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Μακρόν θα αποδεχθεί την πρόταση παραίτησης του Ατάλ.

Η παραίτησή του έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για τη χώρα και τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή. 

Ο Ατάλ ποζάρει στο γραφείο του μαζί με την ομάδα του, μόλις 30 λεπτά πριν υποβάλλει την παραίτησή του στον Μακρόν.

