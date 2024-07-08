Ο Γάλλος πρωθυπουργός Γκαμπριέλ Ατάλ βρίσκεται στο Προεδρικό Μέγαρο των Ηλυσίων προκειμένου να ζητήσει από τον Γάλλο Πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν την παραίτησή του.

Δεν είναι ακόμη σαφές εάν ο Μακρόν θα αποδεχθεί την πρόταση παραίτησης του Ατάλ.

Η παραίτησή του έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες πριν ξεκινήσουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στο Παρίσι, μια ιδιαίτερα σημαντική περίοδος για τη χώρα και τη θέση της στην παγκόσμια σκηνή.

Ο Ατάλ ποζάρει στο γραφείο του μαζί με την ομάδα του, μόλις 30 λεπτά πριν υποβάλλει την παραίτησή του στον Μακρόν.

Gabriel Attal pose pour un BeReal, dans son bureau, à Matignon, avec son équipe, 30 minutes avant de présenter sa démission à Emmanuel Macron. pic.twitter.com/CXvavM03JU — Paul Larrouturou (@PaulLarrouturou) July 8, 2024

