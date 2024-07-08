Η ανακούφιση του γαλλικού λαού για το αποτέλεσμα του δεύτερου γύρου των εκλογών, που έφερε την ακροδεξιά τρίτη, είναι το θέμα που κυριαρχεί στα σημερινά πρωτοσέλιδα των μεγάλων εφημερίδων της χώρας.

Την παράσταση «έκλεψε» το πρωτοσέλιδο της Liberation με τον χαρακτηριστικό τίτλο «C' est ouf» περιγράφοντας την ανακούφιση για την ανατροπή καθώς η «Εθνική Συσπείρωση» της Λεπέν, που την προηγούμενη Κυριακή είχε βγει πρώτη, βρίσκεται στην τρίτη θέση.

🔴 C'est OUF : voici la une de @libe lundi, après la victoire surprise du Nouveau Front populaire aux législatives. pic.twitter.com/dc9Z7AysSi — Libération (@libe) July 7, 2024

Η Le Monde κάνει λόγο για Εθνοσυνέλευση χωρίς καθαρή πλειοψηφία, επισημαίνοντας τον κίνδυνο «παράλυσης». Χωρισμένη σε τρία μπλοκ ανάλογου μεγέθους, μεταξύ του Νέου Λαϊκού Μετώπου, του προεδρικού συνασπισμού και της ακροδεξιάς, η Εθνοσυνέλευση απεικονίζει μια άνευ προηγουμένου κατάσταση για την Πέμπτη Γαλλική Δημοκρατία», επισημαίνεται στο δημοσίευμα, αλλά παράλληλα διευκρινίζεται ότι αυτή η κοινοβουλευτική σύνθεση είναι «κανόνας» σε πολλές ευρωπαϊκές κοινοβουλευτικές δημοκρατίες, όπως η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία και το Βέλγιο.

Les deux France du 7 juillet : le « soulagement » du peuple de gauche, la désillusion des électeurs RN https://t.co/PGVhFo9Vu1 — Le Monde (@lemondefr) July 8, 2024

Η εφημερίδα Les Echos κάνει λόγο για χαστούκι στον ακροδεξιό Μπαρντελά, επισημαίνει ωστόσο ότι η Γαλλία «μπαίνει τώρα στο άγνωστο ενώ κανένα μπλοκ δεν είναι αρκετά ισχυρό για να κυβερνήσει μόνο του»

Législatives 2024 : le RN décroche son premier député en Alsace depuis 1986 https://t.co/WrFRSjcKsn — Les Echos (@LesEchos) July 8, 2024

Η Figaro γράφει ότι «η αριστερά επιβάλλεται στον Μακρόν» κάνοντας εκτενή αναφορά στην ήττα της ακροδεξιάς.

🗞️ La Une du «Figaro» du lundi 8 juillet : «Le RN en échec, la gauche s'impose à Macron»



→ https://t.co/74WMGRt3y3 pic.twitter.com/xnkwaZUJYe

— Le Figaro (@Le_Figaro) July 7, 2024

«Ο Εθνικός Συναγερμός δεν πρέπει να φθάσει στην εξουσία. Αυτό είναι το μήνυμα που έδωσε η ισχυρή πλειοψηφία των Γάλλων κατά τον δεύτερο γύρο των εκλογών», γράφει η καθολική La Croix.

«Η ρεπουμπλικανική αφύπνιση μαρτυρά μία ανοιχτόκαρδη Γαλλία, που δεν υποχωρεί στο κάλεσμα του φόβου. Με αυτήν την Γαλλία και από αυτήν την Γαλλία πρέπει να οικοδομηθεί το μέλλον».

«Η ελπίδα ξαναγεννιέται», είναι ο τίτλος της L'Humanité.

«Η ώρα της ανοικοδόμησης σήμανε», γράφει το περιοδικό L'Express. «Είναι επείγον, πριν από τα ραντεβού της προεδρικής εκλογής» το 2027.

«Από το χάος αυτό μπορεί να γεννηθεί ένας νέος τρόπος λειτουργίας της δημοκρατίας», γράφει η La Provence.

