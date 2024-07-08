Το ποσοστό των γυναικών στη νέα Εθνοσυνέλευση που προέκυψε από τις βουλευτικές εκλογές στη Γαλλία μειώθηκε σε 208 εκλεγμένες από 577 ή 36% του Σώματος, μειωμένο σε σύγκριση με το 2017 και το 2022, σύμφωνα με ανάλυση του AFP των αποτελεσμάτων που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Το ποσοστό των γυναικών στην Εθνοσυνέλευση σημείωσε ρεκόρ το 2017, φτάνοντας στο 38,8% (224 βουλευτές), πριν μειωθεί το 2022 στο 37,3% (215).

Και φέτος μειώθηκε περαιτέρω.

Η Εθνοσυνέλευση έχει τώρα ελαφρώς μικρότερη γυναικεία παρουσία σε σχέση με τη Γερουσία, την άνω βουλή του γαλλικού κοινοβουλίου που εκλέγεται με έμμεση ψηφοφορία και η οποία διαθέτει 36,8% γυναίκες (128 από τους 348 γερουσιαστές).

Μεταξύ των μεγάλων μπλοκ της νέας βουλής, η ένωση του αριστερού ή Νέου Λαϊκού Μετώπου (NFP) και των σχετικών ομάδων (41,7%, 78 από 187) διαθέτει τις περισσότερες γυναίκες και προηγείται με βραχεία κεφαλή του προεδρικού στρατοπέδου (41, 5%, 66 από 159).

Η ακροδεξιά (Εθνικός Συναγερμός) και οι σύμμαχοί της έχουν ποσοστό εκλεγμένων γυναικών μόλις 32,4% (46 από 142) και η κλασική δεξιά (Οι Ρεπουμπλικανοί) εξέλεξε μόνο το 30,8% γυναίκες.

Το 1958, η πρώτη Εθνοσυνέλευση της Πέμπτης Δημοκρατίας είχε μόνο οκτώ γυναίκες βουλευτές, συμπεριλαμβανομένης της Ναφισά Σιντ Καρά, γεννημένης στην Αλγερία, πριν από την ανεξαρτησία της και η οποία το 1959 ήταν επίσης η μοναδική γυναίκα στην πρώτη κυβέρνηση της Πέμπτης Δημοκρατίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.