Μια νέα στρατιωτική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη από τη νύχτα στην γειτονιά Τελ αλ-Χάουα της πόλης της Γάζας.

Σύμφωνα με τους IDF στρατεύματά της επιχειρούν στην έδρα της UNRWA στην περιοχή, όπου βρήκαν προηγουμένως σημαντική υποδομή σήραγγας της Χαμάς και σκότωσαν και συνέλαβαν πολλούς ενόπλους

Οι IDF υποστηρίζουν ότι έχουν πληροφορίες για νέες δραστηριότητες και υποδομές της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ στην πόλη της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων αποθηκών όπλων και χώρων κράτησης και ανάκρισης που χρησιμοποιούνται από τις ένοπλες οργανώσεις.

Κατά την έναρξη της επιχείρησης, οι IDF λένε ότι προειδοποίησαν τους πολίτες, προσθέτοντας ότι θα ανοίξουν έναν ανθρωπιστικό διάδρομο για τους Παλαιστίνιους να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Οι IDF θα συνεχίσουν να ενεργούν σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και εναντίον των τρομοκρατικών οργανώσεων Χαμάς και PIJ, οι οποίες συστηματικά λειτουργούν και διεξάγουν τρομοκρατικές δραστηριότητες μέσα από μη στρατιωτικές υποδομές, συμπεριλαμβανομένων των εγκαταστάσεων της UNRWA, οι οποίες χρησιμοποιούνται από αυτές για να σχεδιάζουν και να διεξάγουν τρομοκρατικές δραστηριότητες εναντίον του κράτους του Ισραήλ», υποστηρίζει ο ισραηλινός στρατός.

Σύμφωνα με τους κατοίκους της πόλης της Γάζας εκτυλίσσονται μερικές από τις σφοδρότερες μάχες από την έναρξη του πολέμου.

