H χιονοθύελλα που πλήττει τη Γαλλία προκάλεσε σήμερα σημαντικές καθυστερήσεις στο αεροδρόμιο του Παρισιού Σαρλ ντε Γκολ (Paris-Charles-de-Gaulle), όπου οι αρχές ζήτησαν από τις αεροπορικές εταιρείες να ακυρώσουν το 10% των πτήσεών τους, μετέδωσε το Γαλλικό Πρακτορείο επικαλούμενο συγκλίνουσες πηγές.

Λόγω ενός επεισοδίου χιονοπτώσεων «σφοδρότερου σε σύγκριση με ό,τι είχε προβλεφθεί», οι ομάδες του Ομίλου ADP (Aéroports de Paris) «κινητοποιήθηκαν για να την απομάκρυνση των όγκων χιονιού από τους διαδρόμους προσγείωση-απογείωσης και την αποπάγωση των αεροσκαφών, προκειμένου να εγγυηθούν την ασφάλεια των πτήσεων και των επιβατών, γεγονός που καθυστερεί τις επιχειρήσεις» είπε στο AFP μία εκπρόσωπος Τύπου της διαχειρίστριας εταιρείας του αεροδρομίου.

🚨 This morning, the Palace of Versailles in France 🇫🇷 lay blanketed in snow



Tell me, is there anything more beautiful or more poetic?pic.twitter.com/boC8sbyNHp — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) November 21, 2024

Από την πλευρά της, σε ένα μήνυμα προς τις αεροπορικές εταιρείες, η γενική Διεύθυνση Πολιτικής Αεροπορίας (DGAC) τους ζήτησε να ακυρώσουν το 10% των δρομολογίων τους από ή προς το μεγαλύτερο γαλλικό αεροδρόμιο, σήμερα από τις 13.30 έως τις 23.59 τοπική ώρα, κάνοντας λόγο για «σοβαρές διαταραχές στις επιχειρήσεις εξαιτίας του χιονιού».

«Σημαντικές καθυστερήσεις» προβλέπονται επίσης στο γειτονικό αεροδρόμιο Μπουρζέ (Bourget), που υποδέχεται επιχειρηματικά αεροσκάφη, σύμφωνα με τον οργανισμό επιτήρησης της εναέριας κυκλοφορίας Eurocontrol.

Σύμφωνα με την DGAC, ο μέσος όρος καθυστερήσεων των αεροσκαφών στις αφίξεις στο Σαρλ ντε Γκολ ξεπερνούσε τη μία ώρα το απόγευμα, για 71 πτήσεις που είχαν επηρεαστεί. Αντιθέτως, η υπηρεσία αυτή δεν έχει κάνει γνωστές τις καθυστερήσεις στο Ορλί, ένα άλλο παριζιάνικο αεροδρόμιο.

Το αεροδρόμιο Nantes-Atlantique κατέγραψε επίσης καθυστερήσεις στις αφίξεις, με μέσο όρο 36 λεπτών, όμως αυτό αφορούσε τρεις πτήσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σε ένα μήνυμα στον λογαριασμό της στο Χ, η DGAC κάνει λόγο για μια κυκλοφορία «που έχει διαταραχθεί στις αφίξεις και αναχωρήσεις» στο Σαρλ ντε Γκολ και προειδοποιεί πως «καθυστερήσεις και ακυρώσεις προβλέπονται», καλώντας τους ταξιδιώτες να επικοινωνήσουν με την εταιρεία τους προκειμένου να επαληθεύσουν την κατάσταση της πτήσης τους.

Η Air France αναφέρει από την πλευρά της πως οι επιχειρήσεις της «έχουν διαταραχθεί αυτή τη στιγμή στο Paris-Charles-de-Gaulle και στο Paris-Orly, με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις στις πτήσεις».

«Οι ομάδες της εταιρείας στο αεροδρόμιο έχουν κινητοποιηθεί για να μεταφέρουν τους πελάτες τους προς τον προορισμό τους όσο το δυνατόν συντομότερα. Εντούτοις, ακυρώσεις της τελευταίας στιγμής και καθυστερήσεις που συνδέονται με αυτό το επεισόδιο χιονόπτωσης δεν αποκλείονται», συμπλήρωσε η εταιρεία σε μια δήλωση που έστειλε στο AFP.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

