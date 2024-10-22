Η γαλλική δικαιοσύνη ζήτησε σήμερα τη συνεργασία των βελγικών αρχών σε μια έρευνα σχετικά με την απαγωγή ενός νεογέννητου, ηλικίας μόλις 17 ημερών, από ένα μαιευτήριο στην περιοχή του Παρισιού από τους γονείς του, που πιθανόν έχουν ήδη διαφύγει στο Βέλγιο.

«Το σημαντικό έργο που αμέσως έγινε από τους ερευνητές της δικαστικής αστυνομίας μας κάνει να πιστεύουμε ότι το ζευγάρι ενδέχεται να μετέβη στο Βέλγιο μαζί με το βρέφος κατά τη διάρκεια της νύχτας», δήλωσε ο Γάλλος εισαγγελέας Ερίκ Ματέ σε ένα δελτίο Τύπου, σχετικά με την έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη για απαγωγή από συμμορία.

Ο Σαντιάγο, ένα βρέφος 17 ημερών, απήχθηκε από τους γονείς του ηλικίας 23 και 25 ετών τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στο νοσοκομείο Robert Ballanger στο Ολνέ σου Μπουά, στην περιοχή του Παρισιού.

Ένα πολύ πρόωρο μωρό, με το προσδόκιμο επιβίωσής του χωρίς ιατρική φροντίδα να εκτιμάται σε περίπου 12 ώρες, σύμφωνα με μια αστυνομική πηγή.

Η απαγωγή συνέβη μεταξύ 23.00 και 23.30 χθες το βράδυ και το νοσοκομείο αντιλήφθηκε το γεγονός από την αποσύνδεση των αισθητήρων καταγραφής καρδιακών παλμών.

Όπως έγινε γνωστό από μια αστυνομική πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο, οι δυνάμεις επιβολής του νόμου ειδοποιήθηκαν το απόγευμα από το προσωπικό της μονάδας νεογνολογίας για την εξαφάνιση ενός πρόωρου βρέφους, που έχει ανάγκη συνεχείς ιατρικές φροντίδες.

«Η εξέταση του υλικού από τις κάμερες κλειστού κυκλώματος επιβεβαίωσε πως οι γονείς έφυγαν με ενός είδους μαύρη τσάντα, πιθανόν με ένα όχημα ανοικτού χρώματος, στο οποίο επέβαιναν άλλοι τρεις άνθρωποι», δήλωσε ο εισαγγελέας.

Το απόγευμα, ούτε το μωρό ούτε οι γονείς δεν είχαν εντοπιστεί, έγινε γνωστό από τη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Μπομπινί (κοντά στο Παρίσι) και οι δύο γονείς είναι «ήδη γνωστοί στην αστυνομικές και δικαστικές αρχές», χωρίς να δίνονται περισσότερες λεπτομέρειες. Στο πλαίσιο αυτής της έρευνας για απαγωγή από συμμορία, οι ερευνητές προχώρησαν σήμερα το πρωί στη σύλληψη πέντε ανθρώπων ηλικίας 16 έως 29 ετών στα περίχωρα του Παρισιού και τους έθεσαν υπό κράτηση, ανέφερε ο εισαγγελέας. Σύμφωνα με μία πηγή με γνώση της υπόθεσης, οι συλληφθέντες ανήκουν στο «περιβάλλον» των γονέων, που είναι γνωστοί στις αστυνομικές αρχές και στη δικαιοσύνη.

Η δικαιοσύνη διέταξε τον επείγοντα επαναπατρισμό του βρέφους, «εφόσον βρεθεί».

Η ποινική έρευνα συνεχίζεται «πολύ ενεργά, σε συνεργασία με τις δικαστικές και αστυνομικές αρχές του Βελγίου», κατέληξε ο Ερίκ Ματέ.

«Ο Σαντιάγο, ένα νεογέννητο αγοράκι, ηλικίας 17 ημερών, με ξανθά μαλλιά, που φοράει ένα καφέ μπλουζάκι, μεγέθους έξι μηνών, και μια λευκή βελούδινη πιτζάμα απήχθηκε από το μαιευτήριο του νοσοκομείου Robert Ballanger του Ολνέ σου Μπουά», αναφέρθηκε σήμερα σε ένα δελτίο Τύπου του υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου διευκρινίζεται πως το πρόωρο βρέφος έχει ανάγκη από «μια συνεχή ιατρική φροντίδα».

Έρευνες πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των γονέων που ζουν στα προάστια του Παρισιού, όπως και στις διευθύνσεις μελών της οικογένειάς τους, χωρίς αποτέλεσμα. Επιπλέον, οι αστυνομικοί επιχείρησαν μάταια να επικοινωνήσουν με τη μητέρα του μωρού στο τηλέφωνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

